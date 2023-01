Uomo accoltellato a Cornigliano, ferito anche un minore: aggressore in fuga

Genova. Uno uomo di circa 50 anni è stato accoltellato questa mattina in via Francesco Rolla, a Cornigliano. A compiere il gesto un altro uomo poi fuggito facendo perdere le sue tracce.

Durante la colluttazione sarebbe intervenuto anche un ragazzo, un minore, che avrebbe provato a fermare l’aggressore, rimanendo anch’esso ferito. Sul poi sono giunte le auto mediche e le pattuglie della polizia.

L’uomo è stato trasporto in codice rosso al Villa Scassi, dove è arrivato cosciente: le sue condizioni sono serie ma non gravissime, e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il ragazzo, invece, è stato portato al Galliera in codice giallo.

La polizia di stato è sulle tracce dell’aggressore che potrebbe essere fuggito in auto. Le ricerche sono estese a tutta la città