“UniGe per lo Sport”, approvata la graduatoria 2023: aumentano gli studenti ammessi

Genova. Il Programma “UniGe per lo Sport” avviato dall’Università degli Studi di Genova, su impulso del Comitato per il Potenziamento delle Attività Sportive e del CUS Genova, si pone l’obiettivo di supportare lo sviluppo coordinato e parallelo del percorso di formazione universitaria e della pratica agonistica. È stata ufficialmente approvata la nuova graduatoria, valida per il 2023.

Il quantitativo di atleti e atlete ammessi al programma evidenzia un trend positivo rispetto allo scorso anno. Tra i cinque atleti del “Programma UniGe per lo Sport – Élite” anche Davide Costa, martellista del CUS Atletica primatista ligure nel lancio del martello con il suo 67.06, terzo ai Campionati Italiani Invernali Promesse, secondo nei Campionati Italiani Estivi e quinto agli Assoluti di Rieti, così come quarto ai Campionati del Mediterraneo U23 di Pescara.

Il Programma “UniGe per lo Sport – CUS”, il terzo insieme a “Élite” e “Agonismo”, mira a potenziare l’attività sportiva agonistica delle sezioni del CUS Genova attraverso la definizione di un programma coordinato e parallelo riguardante il percorso di formazione universitaria e la pratica agonistica delle differenti discipline sportive per gli studenti-atleti che fanno parte delle sue sezioni agonistiche.

Sono 23 gli studenti-atleti biancorossi ammessi al programma: Smeraldo, Marasso, Fornaca, Basso, Lugli, Portesine e Saporiti per il CUS Atletica. Gesa, Bianchi, Granzella, Grassotti, Pendola e Ciancarini per il CUS Rugby; Calcagnini, Poggio, Bondavalli, Gattorno e Salamone per il CUS Volley. Fielding, Grisolia e Saettone per il CUS Tennis. Spinelli per il CUS Hockey.

Questo il commento di Marco Bove, Delegato del Rettore per lo Sviluppo delle Attività Sportive nell’Ateneo e Presidente del Comitato per il Potenziamento delle Attività Sportive dell’Università degli Studi di Genova: “Quella di quest’anno è stata un’edizione molto partecipata. Gli studenti che hanno accolto il nuovo bando di UNIGE per lo Sport sono stati molti, vuoi perché hanno visto come è andata l’edizione precedente e quindi si sono incuriositi, vuoi anche perché abbiamo fatto una campagna di pubblicizzazione del programma molto più attenta”.

“Ora – aggiunge – dobbiamo incrementare questi numeri e soprattutto, come Comitato per il Potenziamento dell’Attività Sportiva, dovremmo trovare sempre più posti all’interno dei vari programmi, sia Élite che Agonismo, per fare in modo che sempre più studenti siano supportati nella Dual Career a vari livelli. Sono anche molto contento della grande partecipazione degli atleti del CUS Genova, in quanto significa che c’è stata un’attenzione maggiore anche nella Polisportiva. Sono grato al gruppo dirigenziale del CUS e delle singole Sezioni e contento perché significa che buona parte degli atleti del CUS Genova sono anche studenti attivi dell’Università. Ricordo, infatti, che questo programma premia non solo l’essere sportivi ma soprattutto l’essere studenti attivi, ovvero realmente coinvolti nel mondo universitario”.

Un programma pensato su misura degli studenti-atleti con un unico grande obiettivo: agevolare e supportare la dual career.