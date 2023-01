Uniauser, la proposta culturale per l’anno accademico 2023 a Genova

Genova. Questa mattina, presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, Uniauser ha presentato la proposta accademica per il 2023. UniAuser Genova è un’associazione di promozione sociale ed opera nel campo della cultura con la finalità di promuovere e valorizzare la conoscenza e le relazioni sociali per una migliore qualità della vita attraverso la fruizione di percorsi formativi insieme ad occasioni di incontro e socializzazione. Il programma formativo di quest’anno propone una offerta ampia di corsi, itinerari culturali, conferenze e presentazione di libri: nell’insieme più di 80 iniziative e 50 docenti con rinnovate e nuove collaborazioni.

I corsi proposti coprono ambiti culturali diversi, letteratura, cinema, scienza, storia, archeologia, benessere psico-fisico, ambiente. Una attenzione particolare è dedicata ad un tema di attualità come l’energia e alla alfabetizzazione digitale che per molti anziani può essere ancora un problema. Insieme ai corsi sono stati presentati gli Itinerari Culturali che ne costituiscono parte integrante e sono promossi e guidati dagli stessi docenti. Protagonisti, accanto agli insegnanti, gli allievi, la cui partecipazione sempre entusiasta e motivata rende l’Università UniAuser un’eccellenza come luogo non solo di apprendimento ma anche di amicizia e di socialità.

“Quest’anno per i soci c’è una novità – dichiara Luigi Picena Presidente UniAuser – Attraverso una ristrutturazione del sito web, reso più semplice e funzionale, ed una quota associativa non più unica, ma differenziata secondo il numero dei corsi che si desidera frequentare, ogni socio avrà la possibilità di costruire direttamente un percorso formativo a misura dei propri interessi.”

Il programma, all’interno del quale è prevista la proposta culturale specifica dei circoli di San Teodoro, San Fruttuoso e Levante, si articola in due “semestri”, il primo da febbraio a giugno, in cui i Corsi e gli Itinerari sono definiti in modo puntuale, data di inizio, sede, orari e al quale ci si può già iscrivere e un secondo semestre, settembre-dicembre, il cui programma definitivo sarà presentato in aprile.

Le iscrizioni possono effettuarsi on line, sul sito uniausergenova.it o presso la sede di via Balbi 29/5, tel. 010 2531014/48.