“Undici storie di resistenza”, il libro del giornalista turco che racconta la Turchia di Erdogan

Genova. Lo scrittore e giornalista turco Murat Cinar è a Genova per per parlare, attraverso le storie di resistenza del suo ultimo libro “Undici storie di resistenza, undici anni di Turchia”, di cos’è oggi Ankara e quali potranno essere gli sviluppi in vista delle elezioni politiche previste per maggio.

Un incontro organizzato dall’associazione Senza Paura presso il circolo Zenzero per oggi pomeriggio, martedì 17 gennaio, alle ore 17,30, e che sarà arricchito da un aperitivo con l’autore.

Un’occasione per vedere con occhi diversi uno dei paesi più controversi dello scenario geopolitico mediterraneo, con una una politica estera molto ambigua e una politica interna molto aggressiva nei confronti dei dissidenti e dei non allineati. E in guerra, da sempre, contro il popolo curdo dentro e fuori i suoi confini.