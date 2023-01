Un boa di un metro e mezzo nel bagaglio a mano: donna fermata prima di salire in aereo

Genova. “Snake on a plane” non è solo il titolo di un film molto popolare, ma è anche un disagio che si sta verficando sempre più spesso nei cieli di tutto il mondo. E quello che è stato scoperto nella valigia di una passeggera nei giorni scorsi negli Stati Uniti è qualcosa di mai visto prima.

Come riporta ‘The Flight Club” in questo articolo, lo scorso mese, una donna ha tentato di portare un boa constrictor di quasi 1 metro e mezzo in un bagaglio a mano attraverso un checkpoint della TSA all’aeroporto internazionale di Tampa.

La donna, fermata ai controlli di sicurezza, ha affermato che il serpente, di nome Bartholomew, era il suo animale di supporto emotivo. Tuttavia, una volta informata, la compagnia aerea si è rifiutata di farglielo avere sull’aereo.

Snake on a plane? This is a @TSA X-ray of Bartholomew, a boa constrictor who was in a traveler’s carry-on bag at @FlyTPA last month. Woman claimed the snake was her emotional support pet. TSA notified the airline, which ruled that there was not going to be a snake on their plane! pic.twitter.com/kSg6YeRluU

— Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) January 6, 2023