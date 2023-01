Genova. Applausi convinti per tutti, ovazioni per un fuoriclasse che gioca in casa (Francesco Meli). Buona la prima del Ballo in maschera venerdì sera al Teatro Carlo Felice (repliche sino al 5 febbraio).

L’opera di Verdi (che prende spunto dal dramma francese Gustave III, ou Le Bal masqué), è caratterizzata da momenti intensi e drammatici alternati a situazioni più giocose. Il Ballo in maschera è stato esaltato dalla qualità del cast, insieme a una messa in scena diretta da Leo Nucci (ripresa da Salvo Piro) piuttosto fedele al libretto con scene (Carlo Centolavigna) profonde negli spazi e toni oscuri esaltati dalle luci di Claudio Schimd, e costumi (Artemio Cabassi) di epoca settecentesca con parrucconi per gli uomini e le donne americane del coro abbigliate come la “mami” di Via col vento. Il motore di tutto è però una direzione sempre molto presente in tutti i frangenti richiesti dalla partitura, quella di Donato Renzetti.

Benissimo Meli nei panni di Riccardo − il conte di Boston che è innamorato della moglie (Amelia) del suo migliore amico Renato e morirà per sua mano − sia nelle parti più complesse dal punto di vista tecnico, sia in quelle dove era necessaria una maggiore interpretazione emotiva. Meli ha sempre detto che Riccardo è uno dei personaggi verdiani che ama impersonare e si vede.

Apprezzatissimi anche Carmen Giannattasio (Amelia), soprano che colpisce per sicurezza, estensione vocale e personalità, e Roberto de Candia (Renato), anche applaudito a scena aperta. Mani battute parecchio anche per Anna Maria Sarra sicura anche negli acuti più impervi nei panni di Oscar.

L’Ulrica di Marta Ermolaeva, subentrata ad Agostina Smimmero per un’indisposizione, non ha sfigurato e calamitato l’attenzione sulla profezia della morte di Riccardo. In parte anche i due congiurati che vogliono attentare alla vita del conte, a cui Verdi dedica le note più buffe: John Paul Huckle (Samuel) e Romano Dal Zovo (Tom).