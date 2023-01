Uil Liguria, Martina Pittaluga nominata coordinatrice alle Pari Opportunità

Liguria. Martina Pittaluga, genovese classe 1971, impiegata presso la Fincantieri e iscritta alla Uilm Genova, è stata nominata coordinatrice alle Pari Opportunità per la Uil Liguria.

“Sono grata dell’onore e della responsabilità che mi vengono affidati – commenta Pittaluga – L’attualità ci racconta anche in questi giorni di troppi femminicidi, in tutto il Paese. Il nostro obiettivo sarà di trasformare la rabbia che proviamo oggi in determinazione per costruire le basi dell’uguaglianza tra generi. Cultura, rispetto e diritti sul lavoro sono pilastri sui quali possiamo e dobbiamo crescere: la strada è lunga, ma il sindacato non si sottrarrà mai alla lotta”.

“A Martina Pittaluga e a tutto il suo coordinamento vanno i migliori auguri della Uil Liguria intera e la promessa incondizionata di sostegno dalla Confederazione”, commentano dal sindacato.