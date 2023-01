Ubriaca al volante sfonda cabina telefonica e piomba su scooter in sosta: alcol 4 volte oltre il limite

Genova. Ha prima distrutto una cabina telefonica per poi piombare contro alcune moto parcheggiate a bordo strada: questo il ‘bottino’ di una donna genovese che ieri sera si è messa alla guida di un’auto ubriaca, e che dopo la carambola è stata fermata dai carabinieri.

L’episodio è avvenuto ieri sera verso le 22 in via Barrili, a San Fruttuoso: per fortuna al momento dell’incidente non passavano pedone, e quindi non ci sono stati feriti. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale che hanno fatto tutti i rilievi del caso: la donna è stata trovata con una concentrazione alcolica nel sangue di 2,4 mg su litro, vale a dire un valore cinque volte superiore alla soglia di legge.

Dopo i controlli, la donna è risultata essere senza patente. Oltre alla guida in stato di ebbrezza, quindi, le sarà contestato il reato di guida senza patente.

(Foto archivio)