Tutela dei consumatori, Ilaria Cavo e Furio Truzzi alla Camera: “Inserirla in Costituzione”

Genova. Liguria protagonista nell’iter per l’inserimento della tutela dei consumatori in Costituzione. E’ stata infatti presentata oggi presso la Sala Stampa della Camera la Proposta di Legge, a prima firma del deputato della Lega Alberto Gusmeroli, per elevare a rango costituzionale la tutela del Consumatore.

“Questa proposta di legge costituzionale ha come obiettivo quello di innovare la Carta senza alterarne gli equilibri, ma adeguandola ai tempi e all’ascolto, in questo caso, delle associazioni dei consumatori – dichiara Ilaria Cavo, vicepresidente della commissione Attività Produttive, firmataria della proposta di legge costituzionale a nome del gruppo Noi Moderati – La crisi economica del 2008, la pandemia e ora la crisi energetica hanno sicuramente reso più evidente la necessità della tutela dei cittadini quando diventano consumatori e utenti di servizi, tanto più in una fase di digitalizzazione che rischia di escludere fasce deboli e non adeguatamente preparate. Il nostro gruppo insiste costantemente sul sostegno alle famiglie, ai lavoratori, alle fasce deboli”.

“Felici che l’esempio costruttivo del consumerismo ligure abbia contribuito in maniera così determinate, dichiara Furio Truzzi di Assoutenti – a elevare al rango costituzionale la protezione dei consumatori porterebbe il nostro paese all’avanguardia insieme ad altri in Europa che, seguendo l’evoluzione della società, comprendono quanto sia importante salvaguardare e promuovere non solo il lavoro e l’impresa ma la stessa funzione del consumo in termini adeguati, responsabili, sostenibili”, conclude Truzzi .