Turismo, Sartori elogia la ministra Santanchè: “Ottima la misura da 1,4 miliardi per le strutture ricettive”

Genova. “La misura del Pnrr da quasi 1,4 miliardi di euro promossa dal ministro Santanchè per favorire la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale delle strutture ricettive è da considerarsi ottima. Dopo anni di latitanza, finalmente abbiamo in Italia un governo che si occupa di un comparto vitale per l’Italia e conseguentemente per la Liguria. Si ridà fiducia e speranza a migliaia di imprenditori che sono stati dimenticati e abbandonati a loro stessi in questi anni di chiusure forzate a causa della pandemia”.

L’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori commenta così la nascita di Fri-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo), promosso dal ministero del Turismo e gestito da Invitalia.

Dal prossimo 30 gennaio sarà disponibile la piattaforma web per il nuovo incentivo che si rivolge ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.

Sono richiesti investimenti medio-grandi, compresi tra 500 mila e 10 milioni di euro che puntano sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, in particolare sulla riqualificazione energetica e antisismica. Altri interventi agevolabili sono: eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali, acquisto o rinnovo di arredi. La domanda potrà essere presentata online sul sito di Invitalia.it dal 1 marzo 2023.