Tunnel della Val Fontanabuona, il comitato ricorre al difensore civico per fermare il progetto

Rapallo. Il comitato contro il tunnel della Val Fontanabuona ha deciso di ricorrere al difensore civico regionale per fermare il progetto. Ad annunciarlo è il referente Andrea Carannante.

“Vista che alla nostra istanza di archiviazione del procedimento di Via in corso del progetto di tunnel, inviata a ministero dell’Ambiente, alla direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e alla Regione, nessuno di questi enti ha mai risposto, abbiamo deciso di inoltrare una segnalazione al difensore civico regionale affinché usi i suoi poteri per ottenere una risposta da detti enti”, spiega il comitato in un comunicato.

“Infatti – prosegue Carannante – pur non essendo autorità competente al rilascio del provvedimento di Via, la Regione Liguria è amministrazione interessata e partecipante al procedimento in oggetto ed inoltre ha sottoscritto, con apposita delibera di giunta regionale, uno schema di accordo tra Autostrade, Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in ordine al ristoro dei danni subiti a seguito del crollo del viadotto Polcevera. Con il suddetto accordo sono stati concordati ulteriori e diversi interventi meglio rispondenti al soddisfacimento degli interessi pubblici da realizzare a carico di Aspi. Tra le misure ulteriori è stata individuata la realizzazione dello svincolo e del collegamento con la viabilità in località di Fontanabuona”.

“Noi pensiamo che sia interesse anche della Regione Liguria lo svolgimento del procedimento in oggetto in conformità alle procedure di legge sopra illustrate anche al fine del suo ruolo di garante. Per questi motivi abbiamo chiesto al difensore civico di intervenire, sia nei confronti del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, della Soprintendenza competente nonché della Regione Liguria affinché tali enti procedono a fornire adeguato e motivato riscontro alla predetta istanza di archiviazione”, conclude Carannante.

La richiesta di archiviazione era stata presentata dal comitato No Tunnel perché erano scaduti i termini massimi per presentare, da parte del proponente, le integrazioni al progetto richieste dalla direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del ministero della Cultura. “Questo comporta l’obbligo, non la discrezionalità, di respingere il progetto e archiviare il procedimento”, segnalava il comitato.

Fra le ragioni che hanno spinto a formare un Comitato per il No, la convinzione che il tunnel sia il primo step della Gronda di Levante, “ossia – afferma il comitato – di un sistema autostradale che graverà sul territorio di Rapallo in termini di traffico, smog e rumore”. La richiesta è che i soldi provenienti dalla compensazione della tragedia del Ponte Morandi vengano spesi per la sicurezza delle infrastrutture già esistenti.