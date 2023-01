Capodanno a Genova, dopo un esposto la Procura indaga per turbativa d’asta

Genova. La Procura di Genova indaga sul Tricapodanno, la festa promossa dall’amministrazione comunale che per tre giorni, dal 29 al 31 dicembre, ha animato con eventi e concerti la città. Nel mirino in particolare l’evento del 31 dicembre organizzato da Mediaset e trasmesso in diretta televisiva su Canale 5.

L’ipotesi di reato è turbativa d’asta. L’attività investigativa è partita dopo un esposto presentato al nono piano di palazzo di giustizia. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Walter Cotugno, hanno acquisito in Comune le determinazioni con cui sono state decise spese e assegnazioni di servizi.

Sul Tricapodanno ha diffuso una nota Unione Popolare che sottolineava la spesa sostenuta dal Comune, 241.271 euro, “frutto di quattro determinazioni dirigenziali”, tra cui una campagna di comunicazione “capillare e di grande impatto mediante spot e promo sui media coinvolti”.

Tra le determinazioni spicca anche quella dedicata alla fornitura dei servizi per il supporto organizzativo del Tricapodanno. Il servizio è stato assegnato alla Duemilagrandieventi dopo “aver interpellato, rispettivamente, più contraenti, in virtù delle caratteristiche dei servizi richiesti e delle esigenze organizzative necessarie per assicurare la realizzazione dell’evento in ossequio al Decreto legislativo n° 50/2016 del vigente regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi”, si legge nella determina del Comune, che si è impegnata “a fornire i servizi richiesti ad una spesa, ritenuta congrua, di euro 135.000,00 + Iva al 10,00%, per un totale di euro 148.500,00 con trattativa diretta Mepa effettuata ai sensi, della Legge n° 190/2014″.