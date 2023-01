Trasporto pubblico, Amt sperimenta sulle strade di Genova il “bus-tram” 100% elettrico

Genova. Il design non passa certo inosservato, con un arco cromato che circonda tutto il veicolo e poi la calotta fino a terra che fa sembrare l’autobus quasi fluttuante. Eccolo il bus Irizar Ie Tram, un mezzo da 18 metri che Amt Genova sta sperimentando in città proprio in questi giorni.

Il mezzo è 100% elettrico, quindi a emissioni zero e ha – si legge sulla scheda tecnica del produttore – “caratteristiche tipiche del tram”, ma viaggia su gomma. Può trasportare fino a 140 passeggeri alla volta. Del tram ha anche la facilità d’accesso e circolazione interna.

E’ prodotto da Irizar, gruppo spagnolo dei Paesi Baschi, con divisione italiana, che già ha fornito ad Amt 14 autobus full electric (quelli bianchi, da 10 metri) a partire dal 2020.

In altre città dove questo tipo di veicolo è sbarcato, come ad esempio Sciaffusa, in Svizzera, l’Ie Tram ha viaggiato utilizzando sistemi di ricarica in rimessa e sistemi di ricarica ultra rapida lungo il percorso, infrastrutture prodotte dalla stessa Irizar.

L’impiego dei Tram Ie a Genova è al momento in via sperimentale ma è indubbio che questo veicolo avrebbe un utilizzo ideale nel futuro sistema dei “quattro assi” della mobilità. Nei prossimi giorni Amt potrebbe fornire nuovi dettagli sulla partnership.