Trasporti, da Paita la stoccata su Salvini: “Aumenti su pedaggi, treni e benzina sono il regalo per il 2023”

Genova. “Mentre Bucci si dà da fare per cercare di tenere i bus gratis a tutti i genovesi, nei settori di competenza del governo aumentano tutti i prezzi dei servizi per i cittadini liguri: aumentano i prezzi dei treni, aumentano le tariffe autostradali, nonostante il servizio rimanda inadeguato”.

Lo dichiara Raffaella Paita, senatrice di Azione-Italia Viva.

“E tutto questo senza considerare che in autostrada i lavori continuano, con i conseguenti disagi, e i treni rimangono affollatissimi. Come non bastasse, a questo si aggiunge l’aumento del prezzo della benzina. Ecco il regalo per un buon 2023 a tutti i liguri da parte di Salvini, responsabile di un vero e proprio disastro. Bravo, invece, il sindaco Bucci”, conclude.