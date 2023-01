Traghetti e crociere, a Genova traffici in ripresa: più di un milione di croceristi (+160% sul 2021)

Genova. Con il mese di dicembre si è chiuso un 2022 dall’andamento in positivo per quanto riguarda il traffico crociere e traghetti nel porto di Genova. Guardando ai dati totali crociere e traghetti, nel 2022 si sono registrati 3.256.294 passeggeri contro i 2.094.701 del 2021 (+ 1.161.593 pax, pari a +55,45%).

I passeggeri crociera sono passati da 416.386 nel 2021 a 1.081.178 nel 2022 (+664.792 pax, pari a +160%). Il numero dei passeggeri dei traghetti ha registrato un ottimo incremento, passando da 1.678.315 nel 2021 a 2.175.116 nel 2022 (+496.801 unità, pari al +29,6%).

Il 2022 ha registrato 328 toccate nave con 1.081.178 crocieristi, di cui 421.334 home port e 659.844 in transito. Un risultato decisamente in forte crescita rispetto al 2021, anno ancora parzialmente condizionato dalla pandemia, quando le toccate erano state 142 e i passeggeri totali 416.386 (228.279 home port e 188.107 in transito).

Ma soprattutto un risultato che pone il 2022 secondo solo al 2019 (anno record in assoluto, con le sue 1.349.370 unità) come numero di crocieristi storicamente registrati nel porto di Genova.

Da rilevare la conferma di una decisa crescita dei crocieristi in transito rispetto ai crocieristi home port con una importante inversione delle percentuali sul totale dei crocieristi movimentati. Basti notare che nel 2022, rispetto al 2019 preso a parametro come ultimo anno prima della pandemia, l’incidenza dei passeggeri in transito sul totale dei passeggeri movimentati è passata da 47,27% a 61,03%, mentre per contro i passeggeri home port sono passati dal 52,73% al 38,97%. Rispetto al 2019 quindi l’incidenza dei passeggeri in transito sul totale dei crocieristi annuali movimentati è incrementata di 14 punti a scapito della percentuale di incidenza dei pax home port.

Importante e maggioritaria la presenza di MSC Crociere, che nel 2022 ha portato nei terminal genovesi 263 toccate con oltre 930.000 passeggeri, confermando la leadership del traffico crociere nel porto di Genova. Di rilievo anche i numeri registrati da Costa Crociere, che ha scalato settimanalmente con una nave per buona parte della stagione il Porto di Genova, portando un totale di 37 toccate e oltre 106.000 passeggeri. Terza compagnia per navi e passeggeri movimentati è stata la Princess Cruises, con 11 toccate e più di 27.000 passeggeri.

Per quanto riguarda il traffico traghetti, nel 2022 ha chiuso con un deciso incremento rispetto all’anno precedente, con la sola eccezione del traffico commerciale: Rispetto al 2021 sono stati movimentati 496.801 passeggeri in più, oltre due milioni in totale. La Sardegna ha incrementato di circa 276.500 passeggeri rispetto al 2021, la Sicilia circa 98.200, la Corsica circa 31.000, il Nord Africa circa 75.400. Il traffico commerciale, dopo un 2021 in crescita, ha chiuso il 2022 con una flessione di circa 97.000 metri lineari rispetto all’anno precedente.

Per il 2023 Stazioni Marittime prevede un contenuto incremento del traffico traghetti, con valori che si attesteranno su una percentuale del 2-3%. Il traffico crociere dovrebbe confermare il trend di deciso incremento in corso: nel 2023 verranno movimentati 328 scali con circa 1.370.000 crocieristi, di cui 566.000 home port e 804.000 transiti.

MSC confermerà il suo ruolo di maggiore operatore a Genova, portando circa 1.150.00 passeggeri con 265 scali. Dal mese di Aprile sarà posizionata settimanalmente su Genova la nuova nave MSC World Europa (circa 216.000 tonnellate di stazza lorda e capace di portare fino a circa 6.750 passeggeri e 2.320 membri di equipaggio), a riprova dell’importanza che ricopre il Porto di Genova nei piani di espansione della Compagnia.

Costa Crociere posizionerà su Genova tutti i Venerdì da Aprile a Novembre, per una movimentazione complessiva di circa 160.000 passeggeri, la nuova ammiraglia Costa Toscana, nave di circa 186.000 tonnellate di stazza lorda, capace di portare fino a circa 6.700 passeggeri e 1.650 membri di equipaggio.