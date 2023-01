Tpl, in Val Bisagno possibile rimessa del centro levante: “Decisione calata dall’alto”

Genova. Riceviamo la nota di Linea Condivisa, Lista Rossoverde e Lista Val Bisagno Insieme, firmata da Rossella D’Acqui, presidente dell’associazione Linea Condivisa, da Gianni Pastorino, consigliere regionale, Filippo Bruzzone, consigliere comunale della lista Rossoverde e Roberto D’Avolio ed Erika Venturini, consiglieri municipali della lista Val Bisagno Insieme.

“Apprendiamo con forte scetticismo il nuovo giro di valzer che questa amministrazione fa con il delicato argomento del TPL-Assi di Forza. Come Linea Condivisa siamo sconcertati dall’assoluta mancanza di pianificazione legata alla incapacità di questa amministrazione comunale di prendere decisioni sensate sulla base delle reali esigenze della città sul tema dei trasporti. Nello specifico apprendiamo dalla stampa che la Valbisagno ospiterà i mezzi destinati alla linea di forza del Levante. Tale scelta ci sembra insensata nell’ottica dell’efficienza del servizio.

L’acquisizione e la riqualificazione dell’ex officina Guglielmetti è sicuramente una cosa positiva e Linea Condivisa si è sempre espressa favorevolmente nei confronti di questa ipotesi; ciononostante, ci stupiscono le parole dell’Assessore Campora, che giudica possibile ospitare nelle ex officine i mezzi del Levante quando pochi mesi fa si era mostrato contrario all’idea di riqualificare la rimessa di Staglieno, dando vita a nuovi spazi aggregativi e spostando i mezzi nelle aree ex Guglielmetti. L’ipotesi progettuale realizzata dall’architetto Giovanni Spalla, appoggiata dall’ex Presidente del Municipio IV – Media Val Bisagno Roberto D’Avolio e dai cittadini avrebbe consentito un importante salto di qualità della vita del quartiere.

Siamo abituati a tutto da questa amministrazione, ma siamo seriamente preoccupati del fatto che queste scelte ricadono negativamente sulle generazioni future. Le risorse in ballo sono tante e gli errori strategici si pagheranno carissimo.

Avere in Valbisagno il ricovero dei mezzi del Centro Levante significa dover spostare decine di autobus al giorno per diversi chilometri. Occorrerebbe capire se tale scelta sia stata attentamente ponderata anche sulla base della nuova propulsione elettrica che tali mezzi avranno. Insomma, un gran caos come sempre, all’insegna della completa assenza di comunicazione e dialogo con il territorio”.