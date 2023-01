Total Waterpolo Award: Francesco Di Fulvio miglior giocatore del 2022

Recco. Francesco Di Fulvio è il miglior giocatore di pallanuoto al mondo. La freccia azzurra della Pro Recco è il vincitore del Total Waterpolo Player Award 2022.

A votare Di Fulvio sono stati più di 50 allenatori esperti, i capitani delle squadre e i rappresentanti dei media, insieme a oltre 8.000 voti del pubblico del sito specializzato Totalwaterpolo. Al ventinovenne pescarese 117 voti, ben 21 più del secondo classificato, lo spagnolo Felipe Perrone e 24 più del terzo, l’altro iberico Alvaro Granados. Una bella rivincita dopo la finale mondiale persa ai rigori proprio contro la Spagna. Tra le donne vince l’americana Maddie Musselman.

Di Fulvio ha disputato una magnifica stagione 2021/22 con la Pro Recco conquistando il triplete con campionato, Coppa Italia e Champions League cui si è aggiunta poi la Supercoppa europea. Tra gli altri record Il 26 marzo scorso la Pro Recco ha battuto l’Ortigia 7-5 e Di Fulvio, segnando un gol, ha centrato la porta avversaria per la centesima partita consecutiva stabilendo un record.

Dopo una stagione di successi con la Pro Recco, non c’era tempo per una pausa. Poche settimane dopo la final eight, sono iniziati i Mondiali di Budapest e il “Settebello” è arrivato in finale, dove ha perso contro la Spagna ai tiri di rigore. Di Fulvio è stato determinante per conquistare la medaglia d’argento e da vero leader ha trascinato la squadra diventandone il capocannoniere con 14 gol. Nel 2019 è stato eletto miglior pallanuotista del mondo dal periodico Swimming World Magazine e ha vinto il Len Award.