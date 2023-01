Tiro con l’arco, Cinzia Noziglia in raduno al centro tecnico federale

Zoagli. Il 2023 dell’arco nudo inizia presto. Da oggi, mercoledì 4 gennaio, fino a sabato 7 gennaio dieci arcieri di questa divisione che tante gioie ha regalato all’Italia a livello internazionale nella passata stagione, saranno impegnati a Cantalupa, in Piemonte, presso il centro tecnico federale.

Giorgio Botto, direttore tecnico della Nazionale Campagna e 3D, e il tecnico Daniele Bellotti lavoreranno con dieci arcieri: Eric Esposito (C.A. di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo), Alessandro Rigamonti (Arcieri Dell’isola Bergamasca Orobici), Simone Barbieri (Malin Archery Team), Matteo Seghetta (C.A. Barbacane Città Pieve) e Davide Cabua (Arcieri Uras), per il settore maschile, e Florentina Cristina Bacin (Compagnia Arcieri Città di Pescia), Laura Turello (Compagnia Arcieri Udine), Cinzia Noziglia (Fiamme Oro) e Rania Braccini (Compagnia Arcieri Lucca), per il settore femminile.

L’arco nudo, dopo la stagione indoor, vivrà nel 2023 di due importanti eventi outdoor: i Campionati Europei 3D e Campagna che per la prima volta si svolgeranno uno dietro l’altro nella stessa sede: in Italia a Cesana Torinese e San Sicario Alto. Le date sono dal 15 al 22 settembre per il Campagna e dal 23 al 30 settembre per il 3D.