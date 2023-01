Tifosi del Napoli forzano un posto di blocco a Nervi, in auto spranghe di ferro: un 22enne denunciato

Genova. Hanno visto il posto di blocco della polizia stradale al casello di Nervi ma anziché fermarsi hanno accelerato. Quattro tifosi del Napoli, che viaggiavano a bordo di una Renault Clio bianca, sono stati inseguiti e bloccati dalla stradale poco dopo. Poi è scattata la perquisizione: nel bagagliaio dell’auto sono state trovate 3 spranghe di ferro di cui il conducente del mezzo, un 22enne, già destinatario di Daspo, ha dichiarato di essere il proprietario. I quattro (il 22enne con il padre e altri due giovani)

Sono stati portati in questura e affidati agli agenti delle volanti e alla Digos. Il 22enne è stato denunciato, gli altri sono stati invitati e riprendere l’autostrada e a tornarsene a casa. Per tutti potrebbe scattare il Daspo con l’aggravamento del giovane che già aveva il divieto di partecipare a manifestazioni sportive.

Dopo la guerriglia in A1, scoppiata intorno alle 14 di ieri in un autogrill nei pressi di Arezzo la Questura di Genova e il compartimento della polizia stradale hanno rafforzato i controlli, ai caselli e nei pressi dello stadio. In particolare la Digos ha bloccato e identificato una quindicina di ultrà partenopei arrivati a bordo di un minivan in ritardo alla partita e quindi quasi certamente presenti ai fatti di Arezzo, che sono poi stati rispediti indietro. Le immagini ora saranno analizzate per raffrontarle con i protagonisti degli scontri che hanno messo sotto scatto un’autostrada per diverse ore e seminato paura tra gli automobilisti di passaggio

Gli scontri sono avvenuti nell’area di servizio di Arezzo teatro nel novembre 2007 della guerriglia in cui fu ucciso il capo ultrà laziale Gabriele Sandri, colpito da un colpo di pistola sparato dal poliziotto Luigi Spaccarotella per tentare di disperdere i tifosi. Secondo gli investigatori i due gruppi di tifosi si sarebbero dati appuntamento per dar vita a una battaglia con spranghe e fumogeni.