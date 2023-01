The Ocean Race, Genova saluta dal Porto Antico la partenza della regata

Genova. “Con la partenza da Alicante siamo entrati nel clou della competizione che non è solo un evento sportivo, ma coinvolge la promozione turistica, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo economico”. Così l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi che oggi ha seguito in piazza la partenza in diretta di The Ocean Race da Alicante dal ledwall posizionato al Porto Antico.

Genovesi, curiosi e sportivi, hanno assistito alla doppia partenza degli equipaggi, preceduta dalla tappa eliminatoria del Campionato mondiale del pesto al mortaio.

Per tutto il pomeriggio si sono esibiti giovani artisti del rap e dell’hip hop, mentre sullo sfondo venivano create opere di street art sul tema della sostenibilità ambientale degli oceani.

“L’evento del Porto Antico di oggi – ha aggiunto l’assessore Bianchi – dimostra come The Ocean Race e tutti i grandi eventi sportivi siano momenti di condivisione e aggregazione fatta di intrattenimento, ma anche di promozione del territorio e attenzione su temi importanti come la sostenibilità ambientale”.