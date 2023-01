Teatro Sipario Strappato, la stagione riprende con il comico Paolo Migone

Genova. Riprende la stagione del Sipario Strappato dopo la pausa natalizia: sabato 7 gennaio alle ore 21 nel teatro di Arenzano (via Marconi 165) arriva il comico Paolo Migone, volto noto della tv, con “Diario di un impermeabile”.

“Ci fa molto piacere avere con noi Paolo Migone – dice Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – artista folle, geniale e dal carisma ipnotico che porterà in scena uno spettacolo comico ma che fa anche riflettere sul rapporto tra generazioni”.

“In realtà – spiega Migone – questo è il diario non di uno, ma di due impermeabili, e per essere davvero precisi bisognerebbe dire che il diario non è esattamente degli impermeabili ma del nonno che ha scelto di abitarli per tanti anni fino a che ha deciso che era tempo che cambiassero inquilino”.

Il nuovo inquilino è proprio l’attore: “Come me, il mio nonno era un gran disordinato, smemorato e confusionario e per non perdere traccia della sua intensa vita, ad un certo punto ha deciso che loro (gli impermeabili) avrebbero dovuto custodire la sua memoria nei mille nascondigli che aveva fatto aggiungere alla mia nonna: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti. Ma non aveva calcolato l’aggiunta di caos che avrei portato così tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti sono riempiti anche delle mie memorie. Magicamente le nostre vite si sono mescolate e ancora più magicamente la mia voce darà vita a ricordi che non sono miei ma è come se lo fossero perché le tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti hanno silenziosamente messo in comunicazione due generazioni”.

Biglietto

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121