Teatro dell’Ortica, sabato in scena “Giustappunti, storie di ragazze, ragazzi e giustizia minorile”

Genova. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, torna ‘Palindromi‘, la nuova stagione del Teatro dell’Ortica, con il terzo spettacolo in programma sabato 28 gennaio alle ore 18,30 presso l’auditorium di via Allende. Sul palco andrà in scena ‘Giustappunti, storie di ragazze, ragazzi e giustizia minorile‘ prodotto da Defence for Children in collaborazione con il Teatro dell’Ortica.

Lo spettacolo nasce da testimonianze dirette di ragazzi e ragazze minorenni indagati o imputati in processi penali in Italia. Giovani e giovanissimi che rischiano di essere visti e di vedersi come “scarti”, come rifiuti indifferenziati della società, come vite guaste e già rovinate in partenza. Giovani e giovanissimi che rischiano di essere trattati come fascicoli da sbrigare, come fogli di carta, senza conoscere o voler conoscere i racconti spesso dolorosi che hanno scritti addosso, magari con inchiostro simpatico.

Un viaggio, un racconto, una testimonianza che porta sul palcoscenico le pieghe, troppe volte nascoste, del percorso di vita di giovani che hanno in qualche modo inciampato su reati e comportamenti che la società considera devianti. La stessa società che però spesso manca di offrire percorsi di rientro, restituendo ai giovani una vità ancora in salita. Dentro e fuori.

La regia dello spettacolo è di Giancarlo Mariottini, direttore artistico del Teatro dell’Ortica, mentre in scena ci saranno i giovani attori Luca Giudice, Anna Giusto, Fabrizio Marini, Edda Marrone.