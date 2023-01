Tamponamento tra due auto e una moto in sopraelevata, chiusa e poi riaperta la rampa dall’Elicoidale

Genova. Tamponamenti fra più mezzo questo pomeriggio in sopraelevata nei pressi della stazione marittima. Sarebbero tre i mezzi coinvolti di cui una moto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e la sezione infortunistica della polizia locale.

Ad avere la peggio il motociclista, che è stato portato in codice giallo all’ospedale Galliera. Traffico in tilt in direzione levante, con la rampa dell’elicoidale che è stata chiusa per evitare l’incolonnamento di mezzi, e poi riaperta poco fa.