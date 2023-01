Genova. Tra un centro massaggi asiatico e una saracinesca abbassata da chissà quanto tempo, in via Sampierdarena, oggi ha aperto i battenti la prima sede genovese dell’agenzia funebre Taffo. La società romana, diffusa ormai in tutta Italia e nota per il suo stile comunicativo virale, improntato all’ironia e alla provocazione, è sbarcata ufficialmente nel capoluogo ligure dove collaborerà con altre imprese del settore per offrire servizi funebri con una particolare attenzione al portafoglio.

All’inaugurazione, anticipata da un immancabile tam tam sui social e dalla promessa di “ultimi drink” e “gadget di cattivo gusto”, una folla di curiosi e di veri e propri fan del brand. “Dalla popolazione genovese abbiamo avuto un’accoglienza ben più calorosa che in altre città – dice Alessandro Taffo, responsabile commerciale dell’azienda – mentre il nostro arrivo ha suscitato forse più clamore nella concorrenza visto che ci siamo trovati da subito con controlli chiamati a valutare la regolarità del nostro operato, io credo però che ci sia spazio per tutti”.

Al di là delle campagne di comunicazione “aggressive” (ideate da Riccardo Pirrone, guru del social media managing e fondatore di Kirweb), Taffo è una realtà economica nata nel 1940 e con filiali in tutta Italia. Quella di Sampierdarena potrebbe essere solo la prima a Genova e provincia. “Abbiamo aperto qui fidandoci dei nostri partner sul territorio – continua Alessandro Taffo – sicuramente si tratta di un quartiere popolare e popoloso adatto alla nostra espansione”.

Nel negozio di via Sampierdarena, comunque una nuova attività che nasce in un quartiere dove più spesso si parla di chiusure e fallimenti, lavoreranno a tempo pieno due persone, Stefano Grigis e Irene Mele. Nello showroom, a due passi da piazza Vittorio Veneto, bare e urne cinerarie ma anche contenitori per le ceneri dei propri amici a quattro zampe che non ci sono più (tra i servizi offerti anche quello di cremazione di animali di affezione). Particolare rilievo viene dato alla possibilità di pagare i servizi funebri a rate e senza interesse.

Taffo apre a Genova, folla per l’inaugurazione a Sampierdarena “nel segno di Govi”

Moltissime persone si sono date appuntamento alle 15 di un venerdì lavorativo in via Sampierdarena per dare un’occhiata e accaparrarsi uno dei gadget destinati a diventare oggetto cult, un braccialetto con la scritta “se non senti il battito del polso, chiamaci”.

Altra nota di colore, la presenza, all’ingresso della filiale di un quaderno dedicato a Gilberto Govi, con la possibilità per chi entra di lasciare un messaggio di condoglianze al grande attore e personaggio genovese.

“Io li seguo da sempre, adoro il loro humor macabro”, dice una ragazza dai capelli blu, arrivata insieme alla madre e in attesa di entrare nel negozio: “Riescono sempre a strapparci un sorriso”. All’inaugurazione anche qualche volto noto della politica locale, dal consigliere regionale di centrodestra Stefano Anzalone alla consigliera Pd Cristina Lodi, oltre al leghista Ferrari, del municipio Centro Ovest e all’ex assessore Fanghella. Tutti pazzi per Taffo, insomma? Si vedrà se l’azienda, che di sicuro sa come far parlare di sé, riuscirà a fare breccia a Genova anche in quello che è il suo core business reale, i servizi funebri.