Taffo apre a Genova, inaugurazione venerdì 13 gennaio in via Sampierdarena

Genova. L’agenzia funebre Taffo apre un ufficio anche a Genova, in via Sampierdarena 341r, venerdì 13 gennaio. L’inaugurazione avrà luogo a partire dalle ore 15.

Negli ultimi anni l’espansione di Taffo è stata accelerata da una sempre più alta popolarità sui social: solo sulla pagina Facebook si contano quasi 400mila like, poi c’è anche il profilo Instagram e da poco anche Tik Tok. Taffo ha rivoluzionato il modo di parlare dell’aldilà: i suoi post sono ironici ma spesso uniti a temi di attualità, di diritti e di politica.

Come aveva spiegato Alessandro Taffo, responsabile commerciale dell’azienda, il giorno in cui è stato annunciato l’arrivo in città dell’agenzia: “La Liguria da sempre è una regione interessante per il nostro brand vista l’età media dei residenti per noi si innesca una doppia sfida: prima di tutto riuscire a far emergere e conoscere il brand Taffo in una realtà dove il pubblico attratto dai social è nettamente inferiore rispetto alla media italiana. Seconda sfida riuscire a far capire a chi non è più così giovane che la vita a qualsiasi età è un dono prezioso e va vissuta senza alcun rimpianto”.