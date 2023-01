Sulla terrazza del terminal traghetti due campi da paddle panoramici: via libera al progetto

Genova. Due campi da paddle sulla terrazza panoramica del terminal traghetti, con pareti vetrate, spogliatoi e locali di servizio, per riqualificare un’area che finora non ha mai avuto una funzione ben definita. Il progetto, presentato da Stazioni Marittime che detiene la concessione per l’edificio, ha incassato tutte le autorizzazioni necessarie e da pochi giorni ha ricevuto anche il via libera del Comune di Genova nell’ambito della conferenza dei servizi decisoria.

L’area interessata è quella al terzo piano del terminal, concepito in origine come locale a destinazione commerciale con annesso solarium. “Nel corso degli anni – si legge nella relazione tecnica – tale unità immobiliare non ha mai riscontrato l’interesse di operatori del settore commerciale ed è stata utilizzata, per limitati periodi di tempo, per usi diversi dalla sua funzione originaria”. La superficie al chiuso è di 98 metri quadrati, più 14 metri quadrati a uso ripostiglio, mentre la grande terrazza panoramica misura 555 metri quadrati.

“Il progetto – spiega l’amministratore delegato di Stazioni Marittime, Edoardo Monzani – è stato presentato dall’associazione Genova Sports che costruirà i campi e pagherà un canone di concessione. Saranno pronti a giugno“. L’intervento prevede l’installazione di due campi da paddle sulla terrazza, ciascuno lungo 20 metri e largo 10, con ampie pareti vetrate modulari prive di montanti sui lati corti e quindi molto trasparenti. Nella relazione si parla di “grande effetto scenografico ma nel contempo un impatto paesaggistico assolutamente contenuto”.

La struttura di sostegno delle paratie laterali sarà formata da tubolari in acciaio zincato. Il tappeto di gioco sarà in monofilamento arricciato alto 16 millimetri, di colore blu chiaro, mentre i camminamenti laterali esterni ai campi verranno pitturati con un rivestimento plastico di colore arancio. Ciascun campo verrà illuminato da quattro coppie di proiettori a led, installati su altrettanti pali in acciaio verniciati di rosso. Complessivamente la struttura misurerà 4 metri in altezza dal pavimento della terrazza, mentre i pali di illuminazione arriveranno a 6,70 metri.

Nel locale al chiuso saranno realizzati due spogliatoi da 24 metri quadrati l’uno, adatti ad accogliere 8 atleti ciascuno, accessibili anche a persone con difficoltà motorie. Avranno accessi indipendenti e saranno dotati entrambi di tre docce con servizi igienici a norma per disabili. Verranno ricavati anche una saletta di attesa, un locale per il deposito di attrezzature sportive e di primo soccorso.

Secondo il Comune l’intervento è in piena sintonia col “modello a due livelli” proposto dal piano regolatore portuale: a livello banchina le attività legate ai traffici marittimi, al livello superiore viabilità e altre funzioni urbane. Uno schema già attuato con la stazione marittima e in futuro con l’Hennebique, ma che “può ripetersi in modo continuo lungo tutto il percorso che collega la Fiera a est con il terminal traghetti a ovest, fino a raggiungere in prospettiva la Lanterna”.