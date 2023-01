Strappa e ruba la borsa a una minorenne in via Granello: arrestato

Genova. Un uomo di 40 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riportato in una nota dei carabinieri, in via Granello l’uomo avrebbe strappato la borsa che teneva a tracollo una ragazza minorenne, per poi dileguandosi lungo le vie del centro.

I carabinieri lo hanno subito rintracciato e fermato ancora con la refurtiva in mano. Durante l’identificazione l’uomo ha opposto resistenza nei confronti dei militari. Quanto sottratto è stato restituito alla legittima proprietaria.