Sportiva Sturla, Tosi (M5s): “Servono interventi definitivi per proteggere la costa dalle mareggiate”

Genova. “L’Asd Sportiva Sturla è un punto di riferimento per molti genovesi e ha alle spalle una lunga storia di successi. Ha però un tallone d’Achille: è particolarmente esposta ai marosi al punto che quasi non passa anno senza che non subisca i danni delle mareggiate. L’eccezionale ondata di maltempo del 2018, ad esempio, ha causato la quasi totale distruzione della piscina piccola facente parte integrante della struttura che, ad oggi, risulta essere ancora chiusa e inagibile. Anche la mareggiata dello scorso 17 gennaio si è tradotta in gravi danni agli spogliatoi, alla centrale termica e agli impianti di areazione della sede sociale di via V Maggio. Purtroppo, non essendo una struttura comunale, ma una realtà portata avanti solo grazie all’operazione di autofinanziamento dei soci, non riceve sostegni di alcun tipo: né comunali, né regionali, né statali”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, primo firmatario di un’interrogazione per sapere se Regione Liguria “intenda valutare, di concerto con il Comune di Genova, la posa di barriere frangiflutti, o altro tipo di intervento, al fine di evitare e/o limitare il ripetersi di gravi danni alla struttura in oggetto”.

L’assessore Giampedrone ha spiegato che il litorale di Sturla rientra nel progetto di ripascimento artificiale del Comune e ha illustrato nel dettaglio gli interventi che sono in fase di realizzazione precisando che, essendo un ripascimento, non sarà sufficiente a impedire che le mareggiate di una certa portata possano raggiungere le strutture.

“Le risposte fornite in aula ci soddisfano, e in particolare accogliamo con favore che sia stato finalmente messo a punto un progetto che prevede il rinforzo di due pennelli situati a levante della Sportiva Sturla. Ho invitato gli assessori regionali, espressione peraltro della stessa maggioranza comunale, ad accelerare se possibile gli interventi protettivi, che sicuramente porteranno i benefici richiesti da anni per mettere in sicurezza quel tratto di litorale nell’interesse della società, delle attività e dei cittadini”, conclude Tosi.