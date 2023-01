Sosta notturna legalizzata? la Fiab contraria: “Norma anacronistica, opposta a una visione di città moderna”

Genova. “Consentire la sosta nelle ore notturne dove è vietata durante il giorno?. Sembra uno scherzo e invece no” dice la Fiab contro l’ipotesi del Comune che riguardere via Invrea alla Foce.

“Ci sembra una scelta in controtendenza negativa rispetto al PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Genova che già dal canto suo non era nemmeno molto ambizioso nella ripartizione modale dei trasporti – dicono gli amici della bicicletta – incentivare la sosta incentiva l’uso e la proprietà delle automobili quando sarebbe al contrario necessario un ampio piano a medio-lungo termine frutto di una visione smart centrata sulla riduzione dell’auto privata in città e quindi del traffico e quindi delle morti per violenza stradale e dell’inquinamento.

“Tutte le città più evolute e smart del mondo ormai vanno verso una forte riduzione degli spazi dedicati alle auto private – ricorda la Fiab – consentire addirittura la sosta dove di giorno è vietata è una norma anacronistica che va completamente in senso contrario ad una città smart e moderna.

Tecnicamente oltretutto se la sosta è vietata durante il giorno molto probabilmente è perchè sostare in quel punto è un problema di sicurezza per la collettività.

“Invece di aumentare i parcheggi per le automobili è molto più efficiente allargare i marciapiedi – suggerisce la Fiab – fare una pista ciclabile e potenziare il servizio pubblico. Chi ha reale necessità di usare l’auto può continuare a usarla, mentre con gli altri mezzi possono transitare molte più persone, con beneficio per la mobilità urbana, la qualità dell’aria e il commercio locale”.