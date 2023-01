Skymetro, i comitati del no scovano i documenti tecnici del Comune: “Benefici irrilevanti per traffico e atmosfera”

Genova. Tempi di percorrenza inferiori del 1,49% per le auto, con una riduzione del traffico complessivo del 1,25% e delle emissione da CO2 dovute alle auto sempre del 1,25%. Sono alcuni dei dati che fotografano quello che succederà con l’entrata in servizio dello Skymetro, la metropolitana sopraelevata che attraverserà la Val Bisagno, a Genova, e per cui il governo ha stanziato quasi 400 milioni di euro. Dati che, insieme ad altri, sono contenuti nella documentazione tecnica consegnata dal Comune di Genova al ministero dei Trasporti e infrastrutture per ottenere il finanziamento.

I comitati contrari all’opera, Opposizione No Skymetro e Val Bisagno Sostenibile, hanno messo le mani su questi documenti ufficiali dopo una richiesta di accesso agli atti e hanno “isolato” alcuni dei parametri contenuti nella documentazione per evidenziare l’irrilevanza degli effetti benefici dello Skimetro su viabilità e atmosfera a fronte di un’infrastruttura di grande impatto sui quartieri. Il coordinamento dei comitati ha presentato le proprie conclusioni questa mattina durante una conferenza stampa al circolo Floris di via Marassi.

“Il documento citato è di sole due pagine e contiene diversi elementi sconcertanti, almeno per noi – dicono dai comitati – infatti, dalla lettura emerge che tutte le previsioni, dalla diminuzione dell’inquinamento a quella dei tempi di percorrenza e dell’uso dei mezzi, nonché tanti altri riferimenti, dimostrano l’inefficacia dello Skymetro a fronte di un sacrificio economico, ambientale e paesaggistico imponente”.

I comitati hanno rilevato, nei numeri, anche alcune incongruenze ed errori formali e ancora una volta hanno sottolineato come lo Skymetro sia stata decisa dal Comune “senza significativi elementi di partecipazione e coinvolgimento delle competenze cittadine”.

L’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, a margine del consiglio comunale di oggi, non ha voluto commentare i numeri e le questioni tecniche sollevate dai No Skymetro ma ha dichiarato: “La documentazione fornita al ministero è un corpo molto più complesso di quello presentato dai comitati e a fronte del quale, appunto, l’allora Mims ha deciso di accordare il finanziamento di un’opera che rappresenta una svolta per la Val Bisagno e per tutta la città”.

Ma i comitati, convinti del contrario, ne fanno una questione di metodo oltre che di merito: “Siamo di fronte a un finanziamento gigantesco ottenuto attraverso una mini-scheda con diversi, gravi, errori da cui emerge facilmente che in termini di previsioni di diminuzione dell’inquinamento, di tempi, di uso dei mezzi, con ambiguità su eventuali stazioni mancanti o incomplete e altro lo Skymetro è un’opera inutile ed ingiustificata sotto il profilo economico e evidentemente anche trasportistico, anzi dannosa per il danaro che necessita e per gli impatti non solo ambientali ma anche sociali e urbanistici. In un momento di disponibilità economiche come questa, per una volta, si può provare a spendere soldi per risolvere qualche problema senza crearne altri?”.