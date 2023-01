Sicurezza e polizia locale, Uil: “Organici ridotti all’osso e mansioni straordinarie, serve tavolo con la prefettura”

Liguria. Organici ridotti all’osso (con un deficit di 250 unità rispetto ai residenti), un’età media avanzata, mancata inclusione sociale e progetti aggregativi ancora da sviluppare: questi sono i dati raccolti dai rappresentanti sindacali Uil Fpl della polizia locale di Genova e da Uil Liguria intorno alla sicurezza della città e dell’incolumità dei cittadini sul territorio.

Dati che portano Uil Liguria e Uil Fpl Genova a essere allarmati anche alla luce della commissione Affari istituzionali e generali che si è svolta questa settimana in Comune alla presenza delle sigle sindacali più rappresentative e degli assessori.

“Dobbiamo aprire un tavolo con la prefettura, non si può più aspettare. Attualmente le lavoratrici e i lavoratori della polizia locale vengono gravati di mansioni straordinarie per sopperire alla mancanza di organico in altri settori della sicurezza – spiegano Fabio Servidei, segretario confederale regionale Uil Liguria e Fulvio Ferretti, responsabile dell’area polizia locale Uil Fpl Genova – le recenti vicende di cronaca hanno portato alla ribalta il tema della sicurezza nel centro storico di Genova e in alcune delegazioni come Sampierdarena. Sappiamo che la polizia di Stato soffre per la carenza di organici ma anche la polizia locale vive i suoi momenti di stress a causa di un organico che negli ultimi 25 anni è drasticamente diminuito. Figuriamoci con quale stato d’animo la polizia locale riesce a sopperire ad incarichi straordinari di ordine pubblico di competenza della polizia di stato”.

Le organizzazioni sindacali hanno avanzato le loro richieste in sede di commissione: creare reti sociali, favorire l’integrazione attraverso l’occupazione, sfruttando le risorse del Pnrr, implementare il piccolo commercio, sano e rispettoso delle norme, e i servizi turistici come forma di valorizzazione della socialità e della legalità, implementare gli organici della polizia locale, rivedere profondamente i limiti di età, aumentare e perfezionare la formazione. “Ribadiamo forte e chiara la necessità dell’apertura di un tavolo con il Comune e con la prefettura per discutere delle nostre proposte – concludono Servidei e Ferretti – occorre monitorare il tessuto sociale, coinvolgere tutte le comunità presenti sul territorio e trovare una piena collaborazione tra le varie forze dell’ordine per dare una risposta alla cittadinanza”.