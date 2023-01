Si fa ospitare a casa di un amico, gli ruba soldi e oggetti per mille euro: denunciato

Genova. Ha approfittato dell’ospitalità offerta da un suo conoscente per rubargli in casa. Così un 40enne genovese è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Rivarolo.

L’uomo, già gravato da precedenti penali, si era appropriato di alcuni orologi, un telefono cellulare, un computer e della somma di 100 euro in contanti, per un danno complessivo di circa mille euro.

Nelle stesse ore sono fioccate quattro denunce per furto da parte dei carabinieri di Sestri Levante, con altre dinamiche. Due 30enni italiani sono stati denunciati per furto aggravato poiché ritenuti responsabili del furto di un catalizzatore dell’impianto di scarico fumi, asportato da un autocarro.

Denunciati per furto aggravato anche due minorenni residenti nel Levante ligure, già gravati da alcuni precedenti di polizia, ripresi dalle telecamere di sorveglianza a scavalcare la recinzione di una ditta per poi danneggiare una macchinetta automatica per la distribuzione di bevande lì collocata ed appropriarsi dei prodotti contenuti per un valore di oltre 100 euro.