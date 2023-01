Settimana della Memoria, il fallimento della conferenza di Genova alle radici della Shoah

Genova. L’Ilsrec (Istituto Ligure della Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea), in occasione della settimana della Memoria, ha organizzato il convegno “Genesi dei totalitarismi”, durante il quale sono stati presentati gli atti del Convegno “L’Europa ad un bivio. La Conferenza internazionale di Genova del 1922”, tenutosi lo scorso ottobre a Palazzo San Giorgio.

“L’evento è stato inserito negli appuntamenti dedicati al Giorno della Memoria per porre l’attenzione sull’inscindibile legame tra l’insuccesso della Conferenza di Genova del 1922 e lo sviluppo di quei processi di natura revanscista che favorirono l’affermarsi dei totalitarismi del XX secolo e delle loro tragiche conseguenze, delle quali l’orrore della Shoah rappresenta la pagina più drammatica”, ha commentato Giacomo Ronzitti, presidente dell’Ilsrec.

Hanno presentato gli atti gli storici del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova Daniela Preda e Guido Levi e la ricercatrice dell’Ilsrec Anna Lombardi, alla presenza delle istituzioni cittadine e delle ragazze e dei ragazzi dei licei genovesi che hanno preso parte al progetto.

Il 6 gennaio 1922, il Consiglio Supremo degli Alleati in riunione presso Cannes aveva approvato una proposta di Lloyd George, primo ministro inglese, decidendo la convocazione a Genova di una conferenza economica internazionale. L’obiettivo di tale incontro sarebbe stato il discutere le misure per la ricostruzione europea in seguito alla prima guerra mondiale e i metodi di avvicinamento delle economie europee capitalistiche all’economia del blocco socialista capitanato dalla RSFS Russa, che si sarebbe costituito nell’Unione Sovietica nel dicembre dello stesso anno. Il suo ispiratore proponeva di trovare una soluzione a due grandi problemi: l’inserimento della Germania nella vita europea e il problema dell’Unione Sovietica, il cui totale distacco dall’Europa non si dava per scontato. Questo progetto così ambizioso non riuscì, sia per la portata della sua aspirazione che presupponeva un radicale mutamento della politica francese verso la Germania sia perché le questioni erano troppo complesse per un progetto tutto sommato improvvisato.