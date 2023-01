Sette anni senza Giulio Regeni, il 25 gennaio incontro al parco Mandela di Sestri Levante

Sestri Levante. Il 25 gennaio saranno trascorsi ormai sette anni dal sequestro, dalle torture e dall’omicidio di Giulio Regeni.

Dopo anni di tanti coraggiosi, quanto ostinati sforzi, la famiglia di Giulio, le Istituzioni ed i tanti cittadini che hanno creduto nella possibilità di ottenere verità e giustizia vedono ancora lontano questo accadimento, perché il processo per l’omicidio di Giulio Regeni resta sospeso, con l’assoluta mancanza di collaborazione da parte dell’Egitto per arrivare ai quattro ufficiali dei servizi egiziani, le cui posizioni in patria sono state archiviate da tempo.

L’udienza è stata aggiornata al 13 febbraio, ma la strada per arrivare a un vero processo è sempre più in salita, i genitori del ricercatore, Paola Deffendi e Claudio Regeni, con la loro avvocata Alessandra Ballerini, evidenziano: «….. le autorità egiziane non hanno, né hanno mai avuto, nessuna intenzione di collaborare e si fanno beffe del nostro sistema di diritto». Nonostante la non-collaborazione della procura egiziana, speriamo ancora nell’ottenimento di Verità e Giustizia per Giulio.

“Insieme alla famiglia di Giulio e alla loro avvocata Alessandra Ballerini si è sollevata negli anni una grande mobilitazione da parte di numerosi cittadini ed associazioni che hanno aderito alla campagna promossa da Amnesty International, che ha riscosso visibilità anche tramite l’affissione dello striscione giallo #veritapergiulioregeni in comuni, scuole, istituzioni di tante città italiane e straniere”, scrivono dall’associazione Tigullio per i diritti.

“Tra le tante associazioni che si sono mobilitate in questi anni ci siamo anche noi, con il nostro impegno per tenere viva la memoria di questa tragedia e sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto i giovani, sui temi dei diritti umani, con la preziosa collaborazione di Amnesty International”, prosegue la nota.

“In questo triste ricorrenza vogliamo ricordare Giulio e non far mancare la nostra vicinanza alla sua famiglia con un piccolo gesto, una foto che scatteremo insieme a chi si unirà a noi, presso la “ Panchina Gialla ” ,realizzata lo scorso anno con la collaborazione del comune di Sestri Levante ed il Presidio Nicholas Green di Libera, collocata nel Parco Mandela della cittadina. L’immagine, come richiesto dai genitori di Giulio, verrà postata sui social sulle pagine di Verità per Giulio Regeni, Il Collettivo Giulio Siamo Noi, GSN, su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Un momento per ricordare e continuare a chiedere verità e giustizia sull’uccisione di Giulio. Vi aspettiamo mercoledì 25 gennaio ore 17,30 Panchina Gialla – Parco Mandela – Sestri Levante.