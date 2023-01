Sestri Levante: riqualificata cappella Fascie nel cimitero

Sestri Levante. Sono terminati in questi giorni gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della cappella Fascie, che si trova nel cimitero del capoluogo, a Sestri Levante: un investimento pari a 90 mila euro a tutela del luogo dove riposa il Cav. Vincenzo Fascie, importante figura per Sestri Levante, il cui lascito ha consentito di cambiare il volto della città.

L’intervento di riqualificazione ha comportato il rifacimento della copertura, il rifasciamento in lastre di marmo serpentino e palissandro dei prospetti esterni, il ripristino degli intonaci interni e la pulitura delle lastre di marmo in serpentino dei prospetti interni.

“Un’azione doverosa e importante per la nostra città, sia nei confronti del Cav. Fascie che come modo per recuperare un’identità che ha lasciato una impronta importante a Sestri Levante, anche e soprattutto nel segno della sua crescita e del suo sviluppo – dichiara il sindaco Pietro Gianelli – un lavoro importante che fa seguito alla mostra celebrativa della figura del Cav. Fascie organizzata lo scorso anno e al lavoro di riordino sull’archivio del lascito Fascie portati avanti dallo staff di Palazzo Fascie con Mediaterraneo servizi. Un lavoro sulla memoria e sulla sua valorizzazione a cui oggi abbiamo aggiunto un importante tassello”.

I lavori alla cappella Fascie si aggiungono ad altri importanti interventi di manutenzione effettuati nel cimitero del capoluogo, come l’installazione di una parete in alluminio a protezione dalle intemperie all’ingresso della galleria e di tre nuovi serramenti in alluminio e il rifacimento della pavimentazione del camminamento al secondo livello del cimitero per i quali sono stati investiti oltre 35 mila euro.