Servizi digitali, le nuove date per i corsi all’utilizzo del Fascicolo del cittadino

Genova. Proseguono gli incontri dedicati all’utilizzo del Fascicolo del cittadino che si erano inaugurati a dicembre tra la Bassa Val Bisagno, la Val Polcevera e il Municipio Centro Ovest.

Con il Fascicolo del Cittadino si può accedere in modo sicuro e certificato ai propri dati e ai servizi online offerti dal Comune. All’interno del Fascicolo si può trovare tutta la documentazione che riguarda la vita come cittadino e gestire le pratiche con gli uffici comunali, evitando di recarti di persona presso gli sportelli.

Per accedere al Fascicolo bisogna essere in possesso della CIE – carta di identità elettronica, oppure dello SPID – sistema pubblico di identità digitale – o della CNS – carta nazionale dei servizi.

Di seguito i prossimi incontri in programma:

Municipio VII Ponente, 10 gennaio, dalle 16 alle 18 presso Sala dell’Orto della Biblioteca Benzi, piazza Odicini Bernardo, 10;

Municipio VIII Medio Levante, 18 gennaio, dalle 16 alle 18, presso la sala consiliare di via Mascherpa, 34 R;

Municipio IV Media Val Bisagno, 24 gennaio, dalle 16 alle 18, presso l’auditorium Molassana, Molassana, 74F;

Municipio I Centro Est, 3 febbraio, dalle 16 alle 18, ex caserma Gavoglio, la Casa di quartiere “La casa nel parco”, via del Lagaccio, 41;

Municipio IX Levante, 7 febbraio, dalle 16 alle 18, Centro civico di Quarto, via delle Genziane, 15;

Municipio VI Medio Ponente, 14 febbraio, dalle 10.30 alle 14.30, Salone del Centro civico di Cornigliano, viale Narisano, 14.

Più info sul Fascicolo del cittadino qui: https://smart.comune.genova.it/contenuti/il-fascicolo-del-cittadino-tutti .