Empoli vs Sampdoria (1-0): la cronaca del secondo tempo

EMPOLI 1 (54′ Ebuehi) – SAMPDORIA 0

94′ Intervento da dietro di Sabiri su Cambiaghi sanzionato con l’ammonizione.

93′ Djuricic si incunea in area e va al tiro. Murato dai difensori.

90′ Ancora sei minuti in 10 vs 11 in cui la Sampdoria dovrà provare a strappare almeno un punto.

89′ Conclusione insidiosissima di Lammers sul primo palo. Intervento super di Vicario che stava andando sul secondo palo.

85′ Fallo di Ismajli sazionato con il giallo. Il difensore empolese chiede il cambio ma Zanetti ha da poco esaurito le sostituzioni. Padroni di casa in dieci.

84′ Out Akpa Akpro. Dentro Fazzini.

82′ Occasione, per Gabbiadini, che approfitta di un intervento a vuoto di Luperto. Conclusione sul palo più vicino da dentro l’area parata da un sempre attento Vicario.

81′ Lammers prova a sfondare in area. Poi, appoggia per Gabbiadini. Para a terra Vicario. Azione viziata però da un fallo di Lammers.

78′ Bel tiro di Zanoli dalla distanza ma alto sulla traversa.

76′ Cambi nell’Empoli: escono Satriano e Ebuehi, entrano Cambiaghi e Stojanovic.

71′ Sabiri anticipa Marin. Il centrocampista empolese rimedia un cartellino giallo.

68′ Paoletti, capitano della Primavera, entra al posto di Vieira.

66′ Ancora una bella azione di Caputo sulla linea di fondo. Appoggio centrale spazzato via da Augello. Poi, la posizione di Caputo viene reputata irregolare.

63′ Tiro centrale dalla distanza di Sabiri. Vicario respinge, Djuricic ci prova rasoterra, ma non angola abbastanza.

62′ Esordio per Winks, entrano anche Zanoli e Sabiri. Escono, Amione, Leris e Verre. In casa Empoli, fuori Baldanzi e Bandinelli i quali lasciano spazio a Pjaca e Haas.

60′ Empoli sulle ali dell’entusiasmo, Caputo ci prova dalla distanza. Para Audero.

54′ Empoli in vantaggio! Marin batte un bellissimo calcio d’angolo a rientrare. Audero abbozza un’uscita ma l’area piccola è intasata. Ebuehi spizza quanto basta per mettere alle spalle del portiere blucerchiato.

50′ Sampdoria in avanti con caparbietà. La palla finisce a Vieira che dal limite apre il piatto e fa partire un tiro angolato. Vicario si distende alla propria sinistra e respinge in angolo.

47′ Empoli vicino al goal: Caputo va via a Nuytinck e serve Satriano sul primo palo. Brividi, ma l’attaccante toscano non riesce a inquadrare la porta,

46′ L’arbitro fischia la ripresa delle ostilità.

Secondo tempo

Primo tempo equilibrato, che l’Empoli va vicino a chiudere in vantaggio con Satriano, alto il suo tentativo su cross di Bandinelli. I blucerchiati sono andati vicini al goal con Leris, che ha colpito di testa la traversa. In precedenza, clamoroso errore di Vieira, che non sfrutta un errore altrettanto macroscopico di Vicario in impostazione. Hanno fatto storcere il naso il cartellini a Vieira e a Gabbiadini.

45’+ 2 Duplice fischio.

45+1′ Grande azione dell’Empoli, che porta Bandinelli a crossare sul secondo palo dove Satriano arriva in corsa ma non riesce a tenerla bassa.

44′ Due minuti di recupero.

42′ Verre tocca largo per Augello. Il cross dell’esterno viene smanacciato in corner da Vicario. Ma non è corner, visto che la sfera era uscita e poi rientrata con una traiettoria a giro.

40′ Scontro tra Parisi e Lammers. Reazione del terzino empolese punita con il cartellino giallo.

38′ Cross di Augello per Lammers che spizza per Verre. Il fantasista non azzanna il pallone nel cuore dell’area e la difesa dell’Empoli riesce a liberare.

33′ Vieira prova a rinviare ma colpisce in pieno Bandinelli. Assist involontario per Caputo. L’attaccante lucano sparò però alto sulla traversa.

32′ A una pioggia molto inglese fa da contraltare un arbitraggio che di inglese non ha proprio nulla.

30′ L’arbitro Santoro ammonisce poi Gabbiadini per proteste, anche se l’intervento di Akpa Akpro sembrava falloso. Ovviamente, Stankovic non gradisce.

29′ Ammonizione per Vieira, che pare esagerata visto che proteggeva palla a braccia larghe dal tentativo di “scippo” di Caputo senza compiere movimenti di gomito proibiti.

27′ Sampdoria vicina al goal. Verre apre per Leris. Cross nell’area piccola, Leris si avventa di testa sulla sfera. Vicario si allunga per prenderla “sopra alla testa” ma non serve perché ci pensa la traversa a strozzare l’esultanza ai tifosi blucerchiati.

26′ Fitta pioggia a Empoli.

23′ Conclusione potente di Ebuehi da posizione defilata. Audero ben appostato respinge.

21′ Come tipo di squadra, l’Empoli assomiglia al Sassuolo perché tenta sempre la costruzione e il fraseggio corto. I blucerchiati erano riusciti a battere gli emiliani lasciando loro il pallino e sfruttando i ribaltamenti di fronte una volta recuperato il pallone. La Sampdoria deve fare attenzione a non scoprirsi troppo.

16′ Clamoroso errore di Vicario e clamoroso errore di Vieira! Il portiere dell’Empoli prova a impostare dal basso ma effettua un passaggio centrale al limite che termina direttamente tra i piedi del centrocampista blucerchiato, il quale si dirige dritto verso la porta ma giunto al dunque prova ad allargare verso un compagno che avrebbe trovato la porta sguarnita ma dosa male il passaggio.

14′ Bella iniziativa di Parisi che supera Leris sull’out di sinistra e si incunea in area. Il cross rasoterra viene intercettato da Audero. Empoli più pimpante di una Sampdoria attenta ma senza un vero play.

12′ Cambio di fronte. Verre prova a pescare in area Gabbiadini. Vicario esce e blocca.

10′ Viera tenta un improbabile controllo al limite dell’area. Il fallito stop consente a Satriano di tentare il tiro, rimpallato però dalla difesa genovese.

8′ Partita bloccata con le due squadra a turno in possesso della palla. Bella azione dell’Empoli che dopo una serie fitta di passaggi libera al tiro Marin dal limite dell’area. Il tiro rasoterra viene bloccato da Audero senza problemi.

4′ Primo corner per la Sampdoria. Verre calcia indirizzando il pallone verso il primo palo. La palla viene respinta. Leris al limite dell’area è troppo irruento nel tentare di chiudere l’azione calciando in porta. Colpisce un avversario e rimedia il primo cartellino della gara.

2′ La prima conclusione è dell’ex Caputo. Audero è attento e mette la palla in corner, calciato poi male dai toscani. Nulla di fatto.

1′ Si parte, Sampdoria con la maglia gialla. Empoli con la classica divisa azzurra.

Primo tempo

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (77′ Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli (62′ Haas), Marin, Akpa Akpro (84′ Fazzini); Baldanzi (62′ Pjaca); Satriano (77′ Cambiaghi), Caputo. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Bajrami, Ekong, Degli Innocenti. Allenatore: Zanetti.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Amione (62′ Winks), Nuytinck, Colley; Leris (62′ Zanoli), Verre (62′ Sabiri), Vieira (69′ Paoletti), Djuricic, Augello; Lammers, Gabbiadini. A disposizione: Turk, Ravaglia, Murillo, Yepes, Montevago. Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Santoro di Messina Assistenti: Scatragli di Arezzo e Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: Sozza di Seregno. VAR: Marini di Roma 1. AVAR: Guida di Torre Annunziata.

C’è poco da dire: la Sampdoria (9 punti) deve vincere. La classifica non lascia scampo: il Sassuolo (16 punti), quart’ultimo, è distante sette punti. Ma sembra improbabile vista la caratura degli emiliani che la Samp debba fare la corsa su Berardi e compagni. Le formazioni da sorpassare sono le due a quota 18 – Spezia e Salernitana – e proprio l’Empoli a 19. Perdere oggi significherebbe ridurre ulteriormente la rosa di squadre su cui fare la corda. Ma anche un pareggio servirebbe davvero a poco.