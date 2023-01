“Se non mi apre la ammazzo”: arrestato stalker 26enne, era sotto casa della ex

Genova. Forse erano solo parole o forse la polizia hs evitato l’ennesimo femminicidio grazie anche alla prontezza della vittima che ha chiesto aiuto.

E’ successo ieri sera nel quartiere di Marassi dove la polizia ha arrestato per stalking un 26enne, già recidivo per comportamenti simili nei confronti di una precedente ex fidanzata e già diffidato ad avvicinarsi alla ex.

Ier però il giovane ha prima chiamato l’amica della fidanzanta dicendole “Se non mi apre la ammazzo”, poi è andato sotto casa della ragazza, che ha 24 anni mentre lui 26, e si è attaccato al citofono.

L’amica della giovane e la stessa 24enne però nel frattempo avevano chiamato la polizia per cui il 26enne è stato arrestato.