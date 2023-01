Scuole al freddo, protesta dei genitori dell’elementare Vernazza a Sturla: “Bambini a casa”

Genova. Centinaia di bambini tra i 6 e gli 11 anni, studenti della scuola elementare Vernazza a Sturla, sono costretti a fare lezione al freddo. Un problema, quello del malfunzionamento dei sistemi di riscaldamento degli istituti scolastici genovesi, che si è presentato più volte nelle ultime settimane e che, in questi giorni di clima decisamente invernale, torna a farsi sentire.

Per questo i genitori dei bambini della Vernazza già ieri hanno deciso di protestare, prima “occupando” l’edificio e poi tenendo fuori dalle classi i loro bambini. Domani, mercoledì, ci sarà una nuova protesta, un presidio davanti alla scuola. “Fino a che il problema non sarà risolto definitivamente”, dicono.

Paradossalmente, nel caso della Vernazza di Sturla la causa della criticità non è la caldaia – che funziona alla perfezione – ma l’impianto elettrico. Lo conferma l’assessore all’Istruzione del Comune di Genova, Marta Brusoni, informata della vicenda e che assicura: “I tecnici stanno facendo il possibile per risolvere il guasto, anche oggi sono al lavoro”.

L’impianto di riscaldamento è gestito da Iren che ha individuato il problema in un corto circuito creato da un altro impianto, un sistema di allarme, che fa saltare la corrente elettrica e quindi anche l’accensione automatizzata della caldaia.

Così, a grandi linee, ha spiegato il dirigente scolastico, Paolo Tocco, alle famiglie con una comunicazione inviata lunedì sera e in cui lo stesso preside esprime “vicinanza e, se possibile, rabbia per il tempo passato fino ad ora senza risultati. Mi auguro, come tutti voi, che i responsabili tecnici siano in grado di trovare una soluzione definitiva a un problema non particolarmente complesso, che oggi, in un Paese civile, con la tecnologia disponibile, dovrebbe essere velocemente identificato, gestito e risolto”.