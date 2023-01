Scontro auto moto in via Canevari, centauro all’ospedale. Disagi per il traffico del centro

Genova. Un incidente che ha visto coinvolta una vettura e una moto si è verificato questa mattina poco dopo le 7 in via Canevari, all’altezza del tunnel che passa sotto la ferrovia nei pressi di Brignole.

Secondo quanto riferito, ci sarebbe un ferito, il centauro, finito a terra nello scontro. Per fortuna pare che i due mezzi procedessero a bassa velocità, per cui l’uomo alla guida della moto è stato trasportato per precauzione al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale che sta cercando di gestire la situazione dal punto di vista della viabilità: la via, come è noto, è strategica per il traffico del centro, per cui al momento si registrano rallentamenti per chi viaggia verso mare.