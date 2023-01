Scontri tra tifosi del Napoli e della Roma, Bagnasco (Fi): “Hanno infangato la memoria di Vialli”

Genova. “Ieri una vera e propria battaglia tra teppisti ha bloccato per 50 minuti l’autostrada A1 per una sorta di resa dei conti. La gravità del fatto è sotto gli occhi di tutti e non può rimanere impunita ma la circostanza che una parte di quei sedicenti tifosi fosse diretta a Genova per una partita che portava con sé un chiaro messaggio sui veri valori dello sport, mi ha colpito profondamente”.

“Non era una semplice commemorazione quella di ieri a Marassi, era la celebrazione dei valori più positivi che un uomo ed un atleta di valore come Gianluca Vialli ci ha lasciato come eredità. Per questo motivo, per salvaguardare lo sport e per salvaguardare i veri sostenitori da non confondere con i teppisti, queste esplosioni di violenza vanno contrastate subito”.

“Non entro nel merito se la normativa vigente sia sufficiente ma intendo presentare al più presto una interrogazione e sarà il Governo a decidere se sarà necessario un inasprimento, sulla fattispecie di quello contenuto nel decreto sicurezza dell’agosto 2019”.

Lo dichiara in una nota Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia.