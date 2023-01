Scontri in autogrill tra tifosi del Napoli diretti a Genova e ultrà giallorossi: un ferito diversi identificati

Genova. Scontri tra tifosi della Roma e del Napoli, questi ultimi diretti a Genova per la partita degli azzurri con la Sampdoria, nell’area di servizio Badia al Pino (Arezzo) sull’Autostrada del sole. E’ successo questo pomeriggio, proprio nella stessa area resa tristemente celebre per la morte di Gabriele Sandri.

Un ferito, a quanto si apprende, è stato portato all’ospedale di Arezzo.

All’origine degli scontri lungo l’A1 nell’Aretino l’agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni.

La polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, ha bloccato anche il traffico autostradale, ripreso in breve tempo.

Secondo quanto riferito dalla Questura i tifosi giallorossi “molto probabilmente avvisati della presenza dei napoletani, hanno rallentato la marcia fino a fermarsi all’altezza dell’area di sosta mentre una parte della tifoseria del Napoli posizionatasi lungo la recinzione, ha iniziato un fitto lancio di oggetti contundenti verso le autovetture sulla carreggiata”.

Entrambi i gruppi in brevi attimi si sono spostati all’altezza dell’uscita dell’autogrill e sono entrate in contatto per pochi minuti; un tifoso romanista è stato ferito con arma da taglio e risulta in codice giallo. I tifosi romanisti dopo circa 15 minuti sono ripartiti, mentre quelli napoletani sono rimasti nell’area di servizio e successivamente scortati fino a Genova da personale delle forze di polizia. L’autostrada è stata chiusa per circa 50 minuti in direzione nord.