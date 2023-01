Ruggito Sampdoria: Gabbiadini e Augello piegano il Sassuolo

SASSUOLO 1 (63′ Berardi rig) – SAMPDORIA 2 (25′ Gabbiadini, 27′ Augello)

Finisce qui: seconda vittoria in campionato per la Sampdoria, che sale così a 9 punti in classifica, scavalcando momentaneamente la Cremonese

98′ Riprende il gioco. Tutto il Sassuolo nell’area blucerchiata.

Audero a terra per un colpo alla testa

94′ Uscita bassa tanto provvidenziale quanto coraggiosa per Audero, che blocca il pallone ma non riesce a evitare lo scontro fortuito con Defrel. Cantano i tifosi blucerchiati sugli spalti, per tutta la gara decisamente più rumorosi rispetto a quelli del Sassuolo.

93′ Corner Sassuolo. Anche Consigli in area. La Samp fa buona guardia e impedisce al Sssuolo, che ha battuto corto, di mettere la palla in mezzo.

92′ La Sampdoria prova a tenere il pallone distante dalla propria area.

90′ Cinque minuti di recupero. Generoso Gabbiadini che in ripiegamento difensivo blocca l’iniziativa di Traoré.

89′ Laurienté prova a sorprendere Audero sul primo palo. L’estremo difensore blucerchiato blocca a terra.

85′ Rogerio trattiene Vieira. Ammonito. Esce Berardi, al suo posto entra Ceide. Stankovic si copre: Murillo rileva Verre.

84′ Rogerio corre palla al piede sulla fascia sinistra e fa partire un bel cross basso. Audero è attento e blocca in uscita.

80′ Mister Dionisi prova a giocare la carta “ex di giornata”. In campo Defrel al posto di Pinamonti. In campo anche Alvarez al posto di Frattesi.

77′ Fallo in attacco. Ammonito Montevago.

75′ La Sampdoria rialza la testa. Leris entra in area e serve Verre accorrente a rimorchio. Tiro troppo pulito parato a terra da Consigli.

70′ Lammers e Amione lasciano spazio a Murru e Montevago nella Sampdoria.

68′ Sassuolo pericoloso con un tiro incrociato di Laurienté. Audero mette in angolo.

65′ Il Sassuolo sulle ali dell’entusiasmo. Il tentativo di Pinamonti viene deviato in corner da Amione. In una gara in cui, con grande merito, è andato tutto bene alla Samp, è ora importante vedere la reazione della squadra al primo episodio contrario. L’errore del difensore ex Udinese, migliore in campo nella prima ora di gara, cambierà l’inerzia della sfida?

63′ Berardi non sbaglia! Palla che si insacca con forza nell’angolo alla sinistra di Audero.

62′ Intervento duro di Nuytinck su Pinamonti sul limitare dell’area di rigore. L’arbitro concede il rigore al Sassuolo. Grave ingenuità del difensore visto che l’attaccante dei padroni di casa era di spalle e in uscita dall’area, oltre al fatto che la difesa era schierata.

58′ Giallo per Amione. Intervento in scivolata per fermare l’incursione centrale di Frattesi. Giallo con sfumature arancioni. Berardi viene ammonito per proteste. I giocatori del Sassuolo hanno chiesto l’espulsione del difensore sampdoriano.

57′ Laurienté prova l’iniziativa personale sulla sinistra. Il tiro a incrociare percorre lo specchio della porta senza trovare deviazioni vincenti.

53′ Berardi calcia da appena dentro l’area. Nuytinck respinge con il braccio, che però è aderente al corpo. Non è rigore. In precedenza, grande occasione per il Sassuolo con Traorè che da pochi passi calcia addosso ad un Audero ben posizionato in uscita.

49′ Sassuolo pericoloso. Azione orchestrata da Berardi. Lo stesso Berardi riceve in area e prova a calciare da posizione favorevole. Amione fa buona guardia e si oppone col corpo. La palla carambola sul corpo dell’attaccante degli emiliani. Rinvio dal fondo. Meglio di così non poteva andare.

46′ L’arbitro fischia l’inizio delle ostilità.

La ripresa inizia con un cambio nel Sassuolo: Thorstvedt viene sostituito da Traoré.

Secondo tempo

Sampdoria perfetta nella prima frazione di gioco. I blucerchiati hanno sfoderato una prestazione maiuscola dal punto di vista difensivo. Spicca la prova del nuovo acquisto Nuytinck, già leader difensivo. Blucerchiati bravi anche nel ripartire: due goal spettacolari a cui si aggiungono altre iniziative interessanti. Nella ripresa, sarà importante mantenere il medesimo atteggiamento per portare a casa tre punti che sarebbero pesantissimi per il morale ma soprattutto per la classifica.

45′ Si chiude qui il primo tempo.

44′ Il Sassuolo prova ad accorciare in chiusura di tempo, ma il terzetto centrale della Sampdoria continua a fare buona guardia.

39′ Berardi ispira: passaggio in profondità per Toljan. Il cross basso del terzino neroverde viene intercettato da Bereszynski

36′ Verre apre sulla sinistra per Augello. Servizio centrale per Gabbiadini, il cui tentativo di deviazione vincente si spegne largo. Sul ribaltamento di fronte, Vieira viene sanzionato con il primo giallo della gara per il fallo commesso su Frattesi.

33′ Sampdoria scatenata. Bereszynski vince un contrasto e serve Gabbiadini che porta avanti il pallone e calcia verso la porta. Consigli devia lateralmente. Fino a questo momento una Samp tostissima in difesa e brava nel fare densità nella propria area. Bene anche quando deve “aprirsi” per sfruttare gli spazi lasciati da un Sassuolo parecchio fumoso e ingenuo.

27′ Raddoppio blucerchiato! Goal spettacolare di Augello: tiro dalla distanza fortissimo che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Consigli.

25′ Samp in vantaggio! Verre batte verso il centro il calcio d’angolo. Colpisce di testa un giocatore blucerchiato. La palla finisce a Gabbiadini che in rovesciata mette alle spalle di Consigli da pochi passi.

24′ Cross di Leris. Ferrari è attento. Corner per la Sampdoria.

19′ La Sampdoria si fa vedere in avanti. Punizione di Verre dalla destra calciata verso il centro dell’area. La difesa respinge. Subito dopo, uno-due tra Gabbiadini e Lammers. L’attaccante italiano si presenta davanti alla porta in posizione leggermente defilata. La conclusione non è delle migliori e si spegne a lato. Buon momento per i blucercerchiati.

Nuytinck, un buon avvio. Sono trascorsi appena dieci minuti ma se il buongiorno si vede dal mattino si può dire che Nuytinck è stato un acquisto azzeccato. L’ex Udinese ha già “tapullato” bene in un paio di situazioni, come al 12′, quando con la punta del piede riesce a togliere la sfera dalla disponibilità di Pinamonti mettendola in angolo.

10′ Sassuolo spesso in possesso della palla. La Sampdoria chiude bene i varchi centrali e presidia bene gli esterni.

7′ Laurienté e Berardi combinano al limite ed entrano in area. Subito attento Nuytinck, che è attento e mette in angolo.

5′ Prime fasi di studio. Berardi ci prova dalla distanza ma il tiro è alle stelle.

Verre gioca a sostegno del tandem offensivo formato da Gabbiadini e Lammers.

1′ Si parte. Sassuolo incaricato del calcio di inizio. Divisa blucerchiata con pantaloncini e calzettoni bianchi per i genovesi. Classica muta neroverde per i padroni di casa.

Prima del fischio di inizio le squadre osservano un minuto di silenzio per la morte di Pelé.

Subito uno sguardo alle formazioni. Stankovic schiera fin dal primo minuto i due nuovi acquisti: Nuytinck in difesa e Lammers in attacco. Nel Sassuolo, torna dal primo minuto il campione d’Europa Domenico Berardi. Urgono punti per ottenere la salvezza sul campo, una corsa parallela rispetto a quella che si svolge negli uffici per determinare le sorti societarie del club.

Primo tempo

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

Sampdoria (3-4- 1 – 2): Audero; Bereszynski, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Vieira, Verre, Augello; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: Dei Giudici di Latina e Margani di Latina. IV Uomo: Zufferli di Udine. Sig. Nasca di Bari. AVAR: Paganessi di Bergamo.

Reggio Emilia. Cercasi punti disperatamente. Riparte la Serie A e riparte la corsa salvezza della Sampdoria. Situazione alquanto precaria per i blucerchiati, penultimi con soltanto 6 punti all’attivo. Per mantenere la categoria l’obiettivo numero uno è mettersi alle spalle la Cremonese. I lombardi non hanno vinto neanche una partita ma nonostante ciò hanno un punto di vantaggio sulla squadra blucerchiata. Poi, bisognerà tentare di scavalcarne ancora una. La più vicina, al momento, è lo Spezia. Gli aquilotti hanno però sette punti di vantaggio su Quagliarella e compagni. Va da sé che, come si suol dire, da oggi saranno tutte finali.