Santa Margherita, ripartito il contributo di 45mila euro per le associazioni di volontariato

Santa Margherita Ligure. La Consulta del volontariato cittadina, realtà sempre più consolidata e supporto fondamentale per il tessuto sociale di Santa Margherita, ha deliberato nell’ultima riunione le ripartizioni tra associazioni del contributo di 45mila euro impegnato dall’amministrazione.

Di seguito la ripartizione.

Croce Rossa 2500 euro

Croce Verde 2000 euro

Caritas-Cav-Banco di Solidarietà 17000 euro

Anffas 6000 euro

Paratetraplegici Liguria 5000

Avis Admo (12 mila persone vaccinate Covid) 3500 euro

Unione Italiana Ciechi 1000 euro

Casa Sunem Parrocchia di Santa Margherita VM 3000 euro

Aifo 500 euro

Avo 2000 euro

Il Melograno 2500 euro

A dimostrare l’impegno dei volontari sono ad esempio le 12 mila persone vaccinate contro il Covid dall’Avis o i 17 mila euro messi a disposizione contro il carovita dalla Caritas-Cav-Banco di Solidarietà. La Consulta del volontariato è stata premiata nell’ambito dell’ultimo Confeugo in segno di ringraziamento verso tutte le associazioni e i volontari.

“La relazione e la collaborazione tra le varie associazioni unitamente alla sinergia con l’amministrazione comunale hanno significato in questi anni una crescita della Consulta del volontariato e dei suoi progetti – è il commento del vicesindaco Emanuele Cozzio con delega ai Servizi alla persona e dell’assessora Beatrice Tassara con delega alle Associazioni – Il grazie dell’amministrazione e della città tutta va a tutti i volontari che dedicano il proprio tempo per aiutare gli altri, anime delle nostre associazioni che ogni anno riescono a fotografare i bisogni della nostra comunità e a trovare il modo migliore per andare incontro alle sue esigenze”.