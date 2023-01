Santa Margherita, oggi l’accordo tra Comune e Ferrovie per il nuovo parcheggio multipiano della stazione

Santa Margherita Ligure. “Andremo a Roma, dove siamo attesi al Ministero delle infrastrutture per la firma del protocollo d’intesa con Ferrovie dello Stato per il parcheggio multipiano presso l’area della stazione. Prende finalmente il via un’operazione attesa da tutti, un risultato di grande importanza per Santa Margherita Ligure”.

Queste le parole del sindaco Paolo Donadoni ieri in apertura di consiglio comunale. Un annuncio atteso per Santa Margherita Ligure, che da tempo sta studiando un modo per incanalare e gestire il flusso di automobili in entrata e che, oltre a potenziale l’offerta di parcheggi, tallone d’Achille del comune tigullino, possa in qualche modo razionalizzare e se possibile migliorare la viabilità cittadina.

Oltre a questo annunci – l’incontro si terrà questa mattina – l’amministrazione civica ha comunicato un cambio al vertice della polizia locale: “in ragione dei principi di rotazione e pari opportunità” Laura Adami assume il ruolo di comandante subentrando a Luigi Penna, che diventa vice.