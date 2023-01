Santa Margherita Ligure approva il bilancio, recuperati 1 milione di euro senza aumentare le tasse

Santa Margherita Ligure. Un bilancio che tiene conto dell’aumento dei costi legati all’energia e al conflitto in Ucraina (quantificabili in circa un milione di euro) ma che riesce a non aumentare le tasse ai cittadini conservando la stessa qualità dei servizi. Questo, in sintesi, il lavoro dell’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, in particolare dall’Assessore al Bilancio Valerio Costa e dagli Uffici comunali, svolto nella compilazione del Dup, documento unico di programmazione, e del bilancio di previsione dell’ente approvati ieri sera in Consiglio comunale, con i soli voti della Maggioranza.

Imu, servizio di scuolabus, refezione, sociale, per citare alcune voci, sono rimasti invariati. Il documento, invece, prevede una razionalizzazione dei costi e un ritocco delle tariffe di alcuni servizi legati all’accoglienza in particolare l’introduzione in tutti i 12 mesi dell’imposta di soggiorno, anche questa invariata come tariffa, ma che finora non veniva applicata da ottobre a marzo.

Dichiara l’Assessore al Bilancio Valerio Costa: «È un bilancio che ricalca le misure sui servizi ai cittadini che avevamo già approntato negli anni precedenti, e nonostante i rincari dovuti alla situazione internazionale siamo riusciti a mantenere un elevato standard di servizi nei confronti dei cittadini senza aumentare la pressione fiscale. Ringrazio i colleghi dell’Amministrazione, i dirigenti e gli Uffici per il lavoro svolto».

Confermate le opere pubbliche portate avanti in questi anni come la realizzazione del canale scolmatore dei torrenti San Siro e Magistrato (attualmente è in fase di assegnazione l’incarico per la redazione del progetto esecutivo), il consolidamento del muro di via Roma, il rifacimento del terreno di gioco del campo Broccardi, e quelle previste nel 2023 come la riqualificazione di corso Rainusso, la riqualificazione del parco e del giardino di Villa Durazzo nonché operazioni che aprono prospettive nuove di sviluppo per Santa Margherita Ligure come l’acquisto di Villa Carmagnola e del suo parco, e l’accordo con Fs Sistemi Urbani per il parcheggio multipiano in stazione.

«Questo bilancio è lo strumento di una città che ha ben chiaro le sue prospettive e sta camminando di buon passo verso un percorso di crescita e sviluppo, a beneficio della qualità di vita e del futuro dei suoi cittadini» è il commento del Sindaco Paolo Donadoni.

In apertura di seduta sono stati osservati un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI e le figure dell’ex Consigliera comunale e Presidente Ascom Maria Grazia Panettieri e del prof. Federico Ermirio, compositore e ideatore del Sibelius Festival. A inizio lavori il Sindaco Paolo Donadoni ha fatto gli auguri di buon lavoro alla neo Comandante della Polizia Locale Laura Adami e ringraziato l’Ispettore Luigi Penna per il suo operato, e ha annunciato che giovedì a Roma ci sarà la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Santa Margherita Ligure e Fs Sistemi Urbani proprio per la realizzazione del parcheggio multipiano nell’area adiacente alla stazione ferroviaria.