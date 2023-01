Santa Margherita, il bilancio del polizia locale: 751 multe, 110 incidenti, 86 veicoli sequestrati

Santa Margherita Ligure. Nel giorno di San Sebastiano, la polizia locale di Santa Margherita Ligure traccia un bilancio dell’attività svolta nel 2022 con 14 agenti e 2 ufficiali in servizio su due turni giornalieri che d’estate diventano tre.

Al centralino di piazza Mazzini sono arrivate oltre 1.800 richieste d’intervento. Nel report, stilato dalla neo comandante Laura Adami, si raccontano i molti interventi effettuati.

I posti di controllo approntati sono stati 188; 751 i verbali per infrazioni al codice della strada, di cui 679 in forma digitale. 110 interventi per sinistri stradali, di cui 57 con feriti; 86 i veicoli sequestrati, 237 quelli a cui è stata riscontrata la revisione scaduta, 85 quelli senza assicurazione, 11 i veicoli rumorosi. Le segnalazioni alla Prefettura per sospensioni o revoche di patenti sono state 181.

Non solo sicurezza stradale, ma anche controlli ai cantieri edili (58), al corretto conferimento dei rifiuti (110 verbali) o alle soste per residenti (588 sanzioni elevate).

“La polizia locale è la nostra sentinella sul territorio – commenta il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni – Residenti e ospiti si rivolgono ai nostri agenti in caso di necessità o per semplici informazioni. Sono un punto di riferimento e una presenza rassicurante. E svolgono una serie di attività, a volte meno visibili, ma molto importanti sul territorio e negli uffici. Colgo l’occasione della ricorrenza del loro Santo Patrono per augurare agli agenti della nostra polizia locale buon lavoro e per ringraziarli del lavoro svolto”.

In occasione di San Sebastiano, ieri pomeriggio nella chiesa di San Siro è stata celebrata, dai parroci Don Valerio Traverso e don Luca Sardella, una messa alla presenza della polizia locale cittadina e dell’amministrazione, rappresentata dal sindaco Paolo Donadoni, dal vicesindaco Emanuele Cozzio e dall’Assessore Patrizia Marchesini.