Santa Margherita: bando a sostegno degli extra costi delle associazioni sportive

Santa Margherita Ligure. A sostegno delle associazioni sportive e dei loro extra costi, Santa Margherita Ligure stanzia 12 mila euro attraverso un bando disponibile sulla home page del sito istituzionale.

Una parte di questo fondo, 4 mila euro, verranno erogati a sostegno delle maggiori spese sostenute nel corso dell’anno solare 2022, per i consumi energetici di luce e gas, da parte delle associazioni sportive che gestiscono strutture e locali situati sul territorio cittadino, per il cui utilizzo sono attive utenze a carico delle stesse associazioni. Da questo provvedimento sono esclusi gli impianti comunali gestiti dalle società (campo sportivo Broccardi, palestra via Domizio Costa, palazzetto dello sport) per le quali spese il Comune concorre già fino all’80% e su cui l’Amministrazione, proprio in virtù delle maggiori spese, ha aumentato il massimale d’intervento.

Altri 8.000 euro complessivi andranno invece a sostegno delle attività svolte nel corso del 2022 e da svolgersi durante il 2023; in questo caso verrà data priorità a chi effettua promozione sportiva tra i giovani.

Al bando, che si chiude il 31 gennaio 2023, possono partecipare associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all’apposito albo cittadino indicato dall’articolo 27 dello statuto comunale.

“Un’altra azione concreta dell’Amministrazione a sostegno delle nostre realtà sportive che, come tanti, stanno facendo i conti con i rincari lasciando, tuttavia, inalterato l’impegno e il servizio svolto per la nostra comunità” è il commento dell’Assessore allo Sport Patrizia Marchesini.