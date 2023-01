Sanità: Asl4: “Grave carenza medici per la guardia medica”

Genova. Servizi di guardia medica in difficoltà nel Golfo del Tigullio dove ieri per tutto il territorio compreso tra Santo Stefano D’Aveto e Portofino era in servizio solo una guardia medica. La Asl4 ha spiegato oggi in una nota che il problema è quello degli organici, che sono più che dimezzati in un anno.

Come riporta Ansa, attraverso una nota stampa, la Direzione sociosanitaria e del Distretto di Asl 4 “rassicurano che la turnazione dei medici sui sette poli di guardia medica della Asl4 viene monitorata e gestita quotidianamente, ruotando al meglio i professionisti disponibili di volta in volta su tutti i poli così da poter garantire comunque la migliore copertura a tutto il territorio. Tutto questo senza pregiudicare la continuità assistenziale in funzione alla sede di dislocazione del medico”.

“Resta evidente – dice però la Asl4 -, nonostante tutte le azioni di reclutamento e di sostegno messe in atto, la grave carenza di medici, che rispetto ad un numero ottimale per garantire la copertura dei poli pari ad una trentina, contava al 31/12/21 medici titolari ed incaricati pari a 32

unità, mentre invece al 31/12/22 è di soli 14 medici, meno della metà”.