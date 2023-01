Sampierdarena, sabato il compleanno del centro sociale Zapata con Paolo Baldini

Genova. Questo sabato in via San Pier d’Arena 36 si festeggia il compleanno del centro sociale autogestito Zapata.

“Da 29 anni partecipante attivo della vita politica, sociale e artistica di Genova, punto di riferimento locale e nazionale – ricordano i referenti -. Attraversato da musicisti provenienti da tutto il mondo ha contribuito allo sviluppo e alla storia della scena musicale underground indipendente genovese. Offre alla città a prezzi popolari bar, concerti, palestra di boxe, biblioteca, cineteca e spazio eventi per iniziative culturali, corsi di formazione e divulgativi, cucina popolare vegana. Jam musicale aperta tutti i giovediì sera, raccolta alimentare solidale tutti i giovedì. E’ uno spazio per incontrarsi, crescere, imparare fare proposte, costruire insieme”-

“Questo sabato si esibirà sul sound system autocostruito dei Ganja Farmers, storica realtà musicale locale, Paolo Baldini, produttore della scena dub reggae indipendente italiana conosciuto in tutto il mondo e con collaborazioni con artisti storici ed emergenti. Già bassista degli Africa Unite, produttore a 360 gradi (dal disco rock alle colonne sonore), dub master di fama mondiale, porterà il suo bagaglio sonoro allo zapata per presentare e “dubbare” live le sue produzioni più recenti e storiche. Siete tutti invitati a partecipare”.

Ad accogliere gli ospiti cena vegana di ispirazione messicana realizzata dalla brigata di cucina popolare dello Zapata. Cena su prenotazione, informazioni e contatti via social.

“Vieni al centro e proponi le tue idee, insieme possiamo realizzarle. Non arrendiamoci alla società individualista e preconfezionata in cui ci stanno rinchiudendo, prendiamoci i nostri spazi di socialità, confronto e crescita. Aiutaci a far vivere lo Zapata, vienici a trovare e espandiamo le nostre prospettive. Lo Zapata è uno spazio libero e aperto a tutti coloro che vogliono contribuire allo sviluppo sociale e al benessere collettivo”, conclude il comunicato.